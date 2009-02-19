Давление газа, подаваемого в Херсонскую область, снизилось в среднем в 2 раза. Об этом председатель правления ОАО «Херсонгаз» Альберт ЗАНГИЕВ заявил сегодня в интервью одному из центральных телеканалов.

По словам А.ЗАНГИЕВА, снижение давления подачи газа осуществляется транзитной организацией – «Харьковтрансгаз». Это приводит к общему снижению давления газа в сетях, идущих к потребителям. В частности, если нормативное давление газа, подающегося на ОАО «Херсонская ТЭЦ», - 1,5 кг/ кв. см, то на сегодня газ подается с давлением 0,6 кг/ кв. см.

Как сообщалось, 18 февраля в результате снижения давления в магистральном газопроводе произошло аварийное отключение оборудования на газораспределительной подстанции (ГРП) «Урожайное», после чего без газообеспечения остался пригород Херсона – поселок Текстильный с населением более 5 тыс. жителей.