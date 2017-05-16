За последний год из госреестра исчезли 72 компании - OpenDataBot

За последний год из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций исчезли 72 компании, сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.

Читайте такжеВ Украине за год обанкротились более 1,5 тысячи компаний (инфографика)

По информации сервиса, каждая из этих компаний может быть связана с рейдерством и отмыванием денег.

Как отмечается в сообщении, каждая компания, которая регистрируется в Украине, попадает в госреестр. Если компанию ликвидируют, то меняется ее статус, но данные об этой компании все равно можно найти в реестре.

В качестве иллюстрации приводится пример компании "Анси", которая исчезла из реестра, при этом по данным сервиса OpenDataBot компания в декабре прошлого года фигурировала в деле о рейдерстве.

OpenDataBot обратился с запросом в Министерство юстиции с требованием разъяснить исчезновение компании из реестра и обещает в ближайшее время опубликовать ответ.