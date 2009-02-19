В Винницкой области вкладчики доверяют банкам

Банковские учреждения Винницкой области за 2008 г. привлекли депозитов на общую сумму 10,8 млрд. грн., что в 1,5 раза или на 3,7 млн. грн. больше, чем за 2007 год.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении экономики Винницкой ОГА.

Согласно сообщению, за отчетный период средства привлекались, в основном, в национальной валюте - почти 71% или 7736,6 млн. грн. (за 2007 год - 64% и 4615,7 млн. грн. соответственно).

С начала 2008 года наблюдалась тенденция к росту месячных объемов привлечения депозитов. Однако, начиная с октября ситуация изменилась. Так, за октябрь 2008 года привлечено средств на 25% или на 274,6 млн. грн. меньше, чем за сентябрь. В ноябре сумма привлеченных средств составила 698,9 млн. грн., что на 16% или 134,0 млн. грн. меньше, чем за октябрь 2008 года. В декабре 2008 года сумма привлеченных средств составила 976,5 млн. грн., что почти на 40% или 277,6 млн. грн. больше, чем за ноябрь, что в управлении экономики связывают с ростом курсовой разницы из-за обесценения гривни.

Основную долю привлеченных средств составили вклады физический лиц, остаток которых по состоянию на январь 2009 года составил больше 3,5 млрд. грн. и, по сравнению с началом 2008 года, увеличился на треть (33%) или на 878,8 млн. грн.

За декабрь 2008 года остатки вкладов физический лиц увеличились на 127,0 млн. грн., что объясняется ростом курсов гривни к иностранным валютам. По сравнению ноябрем 2008 года, вклады в иностранной валюте увеличились на 157,9 млн. грн. (в долларовом эквиваленте - уменьшились на 2497,3 тыс. долл. США), а в национальной - уменьшились на 30,9 млн. грн.

Справка УНИАН. В Винницкой области функционирует 633 учреждений 55 банков, которые проводили активную работу по привлечению средств из разных источников.