В Крыму февральские пенсии профинансированы на 78%

Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Крыму по состоянию на 17 февраля 2009 года профинансированы пенсионные выплаты в сумме 404,1 млн. грн., что составляет 78% от месячной потребности.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в ГУ ПФУ в АРК.

На выплату пенсии, которая выплачивается через отделения почтовой связи, перечислено 210,4 млн. грн., что обеспечивает выплату пенсии 240,9 тыс. пенсионерам, получающим пенсию с 4 по 17 февраля (частично 18 февраля).

На банковские учреждения, которые уполномочены производить выплату пенсий, перечислено 193,7 млн. грн., что обеспечивает выплату 184,7 тыс. пенсионерам, получающим пенсии в банках с 4 по 17 февраля.

В свою очередь, предприятия Донецкой области задолжали Пенсионному фонду Украины около 2,3 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве на заседании оперативного совещания по соблюдению законодательства о труде и своевременности и полноте его оплаты сообщила заместитель генпрокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА.

По ее словам, такой долг накопился из-за того, что руководители ряда предприятий «с целью создания видимости благополучия» в декабре прошлого года за счет заимствованных кредитов частично погасили задолженности по выплате зарплаты, при этом в Пенсионный фонд обязательные отчисления не были уплачены.