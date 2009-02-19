Продажи Apple упали

Продажи американского производителя электроники Apple компьютеров через розничные сети упали в январе 2009 года на 6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщает k2kapital со ссылкой на Wall Street Journal.

Данные показывают, что позиционирование в премиум-сегменте, которое позволило Apple многократно увеличить выручку в условиях высокого спроса, теперь может нанести ущерб компании, так как потребители стали более внимательны к своим расходам.

Спрос на ноутбуки Apple оставался на достаточно высоком уровне в течение многих месяцев, несмотря на экономический спад и сокращение потребительской активности. Однако неблагоприятный экономический климат все-таки может сказаться на лояльности покупателей, которые становятся все более чувствительны к стоимости товаров и могут отдать предпочтение аналогам более дешевой ценовой категории, считает аналитик агентства NPD Стефен Бейкер (Stephen Baker).

NPD провел оценку продаж на территории США через ритейлеров, включая розничные магазины Apple и веб-сайт. Агентство подсчитало, что розничные продажи в долларовом выражении сокращались быстрее, нежели штучные продажи. При этом доля рынка Apple в долларом выражении сократилась до 13,7% с 16,4% (по данным на январь прошлого года). Представители Apple отказались прокомментировать эти данные.