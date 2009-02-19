Вакарчук: студенты получили стипендии

Все высшие учебные заведения Украины получили деньги на выплату стипендий в полном объеме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобразования, об этом ссообщил министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК на брифинге в Кабинете министров. Он отметил, что на сегодняшний день обеспечено в полном объеме финансирование для вузов на выплату стипендий, и нарушений с нецелевым его использованием нет.

„Все выплаты осуществлены, все высшие учебные заведения получили деньги, стипендии студентам выплачены”, - заверил министр, допустив возможность задержки выплат в вузах, которые сотрудничали с банками „Надра” и „Киев”. Однако, по его словам „там также ситуация выравнивается”.

По словам И.ВАКАРЧУКА, по результатам проверки Минобразования, вузы осуществляют выплату стипендий студентам в соответствии со средним баллом „4,0”.

Вместе с тем он отметил, что по результатам проверки руководители вузов, где зафиксированы факты нарушений, связанные с нецелевым использованием денег для выплаты стипендий, или завышение среднего балла, будут нести персональную ответственность.

Министр также проинформировал об осуществлении профильным ведомством анализа состояния выплат стипендий в вузах пофакультетно с целью установления объективности оценивания знаний студентов: „Мы просто хотим проанализировать состояние выплаты стипендий, сравнить гуманитарные факультеты с естественными, техническими, чтобы сделать выводы, например, если есть большая группа или поток, и все имеют отличные оценки, то этот предмет или не является „насыщенным”, или нужно искать другие причины, потому что закон больших чисел говорит: из ста человек не может быть сто отличников”.