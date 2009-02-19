Главное на 19 февраля (день)

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Хроника дня

Кабмин утвердил меры по преодолению бедности Кабинет Министров своим распоряжением утвердил План мер по реализации в 2009 году Стратегии преодоления бедности.

Проект документа на заседании Кабмина 18 февраля представляла министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА, сообщили УНИАН в пресс-службе Минтруда.

„Для решения социально-экономических проблем необходима целенаправленная политика государства. Преодоление бедности в Украине правительство рассматривает как приоритетное направление своей деятельности, реализация которого является основой достижения всех стратегических целей”, - сказала министр.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, планом предусматривается: обеспечить смягчение негативного влияния мирового финансового кризиса на рынок труда путем сохранения кадрового потенциала предприятий, недопущения роста уровня безработицы сверх прогнозируемых объемов; осуществлять профессиональную переподготовку кадров с целью адаптации их к новым требованиям рынка труда; усилить контроль за своевременной выплатой заработной платы и погашением задолженности; проводить индексацию доходов населения с целью защиты покупательной способности граждан и т.д.

„Для оперативного и эффективного решения проблемных вопросов по выплате адресной социальной помощи в регионах будет проводиться постоянный мониторинг состояния ее финансирования и выплат. Также для отслеживания ситуации с бедностью на национальном и региональных уровнях будет осуществляться мониторинг показателей бедности и выполнения плана этих мер. На основе такого мониторинга правительство будет принимать соответствующие решения о дальнейших действиях для решения этой проблемы”, - отметила Л.ДЕНИСОВА.

ЕБРР советует ЕС предоставить Украине финансовую помощь

Европейскому Союзу следует рассмотреть возможность предоставления Украине финансовой помощи.

Как сообщает «Немецкая волна», такое мнение выразил президент Европейского банка реконструкции и развития Томас МИРОВ.

«Украина оказалась среди стран, которые больше всего пострадали от мирового кризиса», - сказал Т.МИРОВ по итогам своего трехдневного визита в Украину.

По его словам, ЕБРР обеспокоен финансово-экономической ситуацией в стране учитывая снижение производства, девальвацию гривни, высокую инфляцию и ограничение кредитов. В связи с этим президент ЕБРР подчеркнул важность продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Экспортеров обяжут продавать 50% валютной выручки

Верховная Рада приняла сегодня в первом чтении законопроект, обязывающий экспортеров продавать 50% валютной выручки.

За принятие соответствующего законопроекта №3585 проголосовало 237 депутатов при минимально необходимых 226. "Установить обязательную продажу в течение не позднее 5 дней со дня поступления 50% объема поступлений в иностранной валюте в пользу резидентов через уполномоченные банки на межбанковском валютном рынке Украины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ также предусматривает ужесточение требований по сроку возврата валютной выручки в Украину после экспорта товаров и услуг со 180 дней до 90 дней.

Напомним, что с 1 апреля 2005 года Кабинет Министров и Национальный банк отменили обязательную продажу 50% валютной выручки экспортерами.

ВР предлагает ввести мораторий на выселение из залогового жилья

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 237 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом предлагается предоставить право коммерческим банкам по согласованию с заемщиком в срок до 31 декабря 2009 года проводить реструктуризацию задолженности по ипотечным кредитам заемщиков – физических лиц на приобретение жилой недвижимости без снижения финансового класса заемщика, путем: предоставления заемщикам отсрочки уплаты суммы основного долга по кредитным договорам на срок не больше двух лет, продления срока кредитных договоров сроком до десяти лет с учетом ограничений, которые действуют в коммерческих банках, изменения способа начисления процентов.

Законопроектом предусмотрено ввести на 2009-2010 гг. мораторий на принудительное выселение из жилья, в котором проживает или зарегистрировано физическое лицо – ипотекодатель, в случае, если проценты по ипотечному жилищному кредитному договору платятся своевременно или с максимальной задержкой до двух месяцев, а также документально урегулирован вопрос реструктуризации долга на согласованных с банком условиях.

Мораторий для клиентов ПИБа отменен

Временный администратор «Проминвестбанка» с 20 февраля отменяет мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил временный администратор «Проминвестбанка» Владимир КРОТЮК.

«В связи с тем, что ситуация в банке нормализовалась и есть достаточно ресурсов для поддержки ликвидности, временный администратор принял решение о досрочном разблокировании средств клиентов банка, которые попали под действие моратория. Разблокирование средств, которые попали под действие моратория, будет проводиться с завтрашнего дня», - сказал В.КРОТЮК.

По его словам, с завтрашнего дня все юридические и физические лица, счета которых были заблокированы, могут использовать средства «на свое усмотрение». Он отметил, что это касается как счетов в иностранной валюте, так и в национальной валюте.

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2008 года в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком временная администрация. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

15 января 2009 года российский «Внешэкономбанк» выкупил дополнительную эмиссию акций банка и стал собственником 75% + 3 акции «Проминвестбанка», а ООО «Сигнус» – 12,37%.

«Проминвестбанк» привлечет 1,5 млрд. грн. на условиях субординированного долга

«В банк будет заведено на условиях субординированного долга около 1,5 млрд. грн. Эта сумма будет учтена в дополнительном капитале, что позволит банку улучшить значение норматива адекватности регулятивного капитала», - сказал В.КРОТЮК.

Долги предприятий ТКЭ перед Нафтогазом превышают 4,5 млрд. грн.

Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» заявляет о возможном ухудшении ситуации относительно расчетов с ОАО «Газпром» в результате катастрофического роста задолженности предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ) перед предприятиями "Нафтогаза".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что общая задолженность предприятий ТКЭ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 4,567 млрд. грн. и продолжает расти. Свыше 1,127 млрд. грн. задолжала компании за 2008-09 гг. АЭК «Киевэнерго» (расчеты за теплоснабжение населению с 01.11.2008 г. - 0%).

В то же время, НАК «Нафтогаз Украины» разработан и передан на утверждение правительства сбалансированный финансовый план компании. В нем предусмотрены средства, необходимые для приобретения газа для закачивания в подземные газохранилища.

Накопление предприятиями ТКЭ задолженности за природный газ может значительно осложнить выполнение финансового плана компании; обеспечение следующих отопительных сезонов; обеспечение своевременных и полных расчетов с ОАО «Газпром»; уплату налогов и таможенных сборов; оплату транспортных услуг областными предприятиями по газоснабжению, что, в свою очередь, приведет к неуплате заработной платы работникам этих предприятий, отмечают в пресс-центре.

Согласно сообщению, соответствующие подразделения НАК «Нафтогаз Украины» начали работу по взысканию долгов за тепло с коммунальных предприятий всеми возможными правовыми средствами. В то же время, компанией, вместе с правительством, готовятся изменения в законодательство, которые должны облегчить работу по взысканию долгов с предприятий ТКЭ.

Фракция ПР предлагает заслушать «Нафтогаз»

Фракция Партии регионов требует заслушать в Верховной Раде представителей НАК «Нафтогаз Украины» о причинах отключения ряда регионов от теплоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня от имени фракции заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что странной является ситуация, когда народные депутаты вообще не затрагивают эту тему в сессионном зале.

«Целые города, целые регионы отключаются от теплообеспечения», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он добавил, что если в мороз отключаются территории от теплоснабжения, и при этом коммунальные службы не успеют слить воду из трубопроводов, то подключить тепло можно будет при условии 20 градусов тепла.

«Поэтому мы предлагаем пригласить сюда представителей «Нафтогаза», которые отвечают за эти направления, чтобы они дали информацию, почему впервые за все годы существования нашего государства идет отключение теплообеспечения, и это делается в период, когда наступает грипп», - сказал он.

В свою очередь, Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что на Согласительном совете была достигнута договоренность, что инициаторы такого предложения должны подготовить соответствующий проект постановления, который будет принят.

Отключение теплоснабжения в регионах являетя провокацией Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает неадекватными и провокационными действия ДК «Газ Украины» и ряда облгазов по отключению теплоснабжения в отдельных регионах.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя ситуацию, которая сложилась в некоторых регионах с теплообепечением.

Н.ТОМЕНКО считает, что Кабинет министров должен безотлагательно отреагировать на подобные действия ДК «Газ Украины» и облгазов, поскольку является недопустимым отключение объектов теплоснабжения в областных центрах Украины.

Кроме того, по словам заместителя председателя ВР, неадекватным является тот факт, что через систему посредников предприятиям реального сектора экономики за прошлый месяц установлены необоснованные цены на газ. «В сегодняшних условиях это просто провокационные действия, и этот вопрос должно безотлагательно рассмотреть правительство», - сказал он.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО назвал дельным предложение о заслушивании этого вопроса в Верховной Раде. При этом заместитель председателя ВР предположил, что представители ряда политических сил и некоторые представители местных органов исполнительной власти “с радостью воспользуются этой ситуацией для нагнетания протестных настроений среди населения”.

На Киевском почтамте начала действовать «электронная очередь»

На Киевском почтамте впервые в истории почтовой связи Украины начала действовать самая современная система работы с посетителями – «электронная очередь». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) «Укрпочта».

Основным назначением такой очереди является оптимизация обслуживания посетителей почтамта, повышения лояльности потребителей за счет распределения потоков очередей. Новинка позволит сократить длительного пребывания людей в очередях, уменьшить время ожидания услуг, выделить приоритетных клиентов и др.

Теперь посетитель почтамта, выбрав в «электронной очереди» необходимую услугу (номер операционного окна или нескольких окон), получит билет с номером очереди. Информация о движении очереди отражается на трех табло, которые расположены по периметру зала.

Отдельные зоны ожидания и обслуживания способствуют соблюдению конфиденциальности при общении с потребителями услуг, создают благоприятную атмосферу для операторов почты, - отмечают на почтамте. Система также дает возможность оптимально распределить посетителей и почтовых работников, спланировать количество рабочих мест, рационально подготовить график работы.

Валютный рынок

Средний курс покупки доллара в банках сегодня повысился на 1%, по сравнению с 18 февраля, – до 8,35 грн., продажи – также на 1% – до 8,53 грн.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня увеличился 0,7%, по сравнению с 18 февраля, - до 10,46 грн., курс продажи – на 0,6% – до 10,95 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине повысился на 0,7%, по сравнению с 18 февраля, - до 0,2089 грн., курс продажи – на 0,6% – до 0,2462 грн.

Средний курс покупки американской валюты в комбанках Киева сегодня увеличился на 1,4%, по сравнению с 18 февраля, - до 8,42 грн., продажи – на 1,7% – до 8,59 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 10,61 грн. (на 1,2% дороже, чем 18 февраля), продают – по 11,01 грн. (на 0,9% дороже).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,21 грн. (курс почти не изменился по сравнению с 18 февраля), продают – по 0,2472 грн. (на 0,3% дешевле).

Межбанк. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,2700/8,3700, к 12:00 цены выросли до 8,4400/8,4850.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2280/0,2325, а к 12:00 цены поднялись до 0,2345/0,2375. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 35,8100 (-0,5600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2633/34, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4455/10,5775, к 12:00 цены ушли вверх 10,6765/10,7475.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,69892 грн., к российскому рублю – 0,21138 грн.

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