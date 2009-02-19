ГЛАВНОЕ на 19 февраля (вечер)

Анекдот в тему:

Оптимисты считают, что кризис уже начался, пессимисты - что он еще впереди.

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Хроника дня

Новости финансовой сферы

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило индивидуальные рейтинги пяти украинских банков, имеющих иностранных владельцев: "УкрСиббанка", "Укрсоцбанка" и "ПроКредит Банка" (Украина) – с уровня "D" до "D/E", а "Правэкс-Банка" и "Банка ВТБ" (Украина) – с уровня "D/E" до "Е".

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, индивидуальные рейтинги отражают мнение Fitch о вероятности того, что банки не смогут отвечать по своим обязательствам и им потребуется поддержка, чтобы избежать дефолта.

Также указывается, что данные рейтинговые действия следуют за проведением анализа семи рейтингуемых украинских банков, имеющих иностранных владельцев. Анализ учитывал усиление рисков ликвидности и рисков, связанных с качеством активов, а также более высокое давление на капитал, с которым сталкиваются украинские банки в связи с резким снижением курса гривни в 4 кв. 2008 г., и более слабый прогноз по экономике Украины. Ранее Fitch подтвердило индивидуальный рейтинг банка "Форум" на уровне "D/E" и понизило индивидуальный рейтинг "Сведбанка" (Украина) с уровня "D/E" до "E" (см. отдельное сообщение от 26 января 2009 г.).

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") всех семи банков, имеющих иностранных владельцев, ограничены рейтингом странового потолка Украины "B" и были понижены на прошлой неделе вслед за понижением суверенного рейтинга Украины (см. сообщение от 13 февраля 2009 г.).

Верховная Рада Украины не поддержала ни один из четырех законопроектов с одинаковым названием «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам деятельности Национального банка Украины».

За каждый из данных законопроектов голосовали не больше 200 народных депутатов (при необходимых 226 - УНИАН).

Эти законопроекты касались процедуры отстранения председателя НБУ и выполнения его обязанностей.

Как отметил первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Станислав АРЖЕВИТИН, все эти четыре законопроекта противоречат Конституции Украины.

По его словам, такой точки зрения придерживается и комитет, и юридическое управление Верховной Рады Украины.

Он предложил народным депутатам Украины внести изменения в Конституцию Украины в части порядка назначения и увольнения председателя НБУ.

Он напомнил, что законы не могут вступать в противоречие с Конституцией, поэтому от имени комитета не рекомендовал к принятию ни один из четырех законопроектов.

Правительство поручило Министерству финансов разработать дополнительные стимулирующие механизмы для обеспечения своевременности выплаты зарплат в частном секторе экономики.

Об этом сообщил первый заместитель министра финансов, исполняющий обязанности министра финансов Украины, Игорь УМАНСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Кабмине.

«В государственном секторе главные распорядители бюджетных средств осуществляют оплату за предоставление работ, услуг и материально-технических ценностей другим субъектам хозяйствования. Было дано поручение разработать механизм, в соответствии с которым средства, которые государственный бюджет или государственный сектор использует для оплаты таких услуг перед частным сектором, использовались в первую очередь», - сказал И.УМАНСКИЙ.

По его словам, осуществление своевременных расчетов за поставленные работы и услуги является дополнительным стимулирующим ресурсом для выполнения частными предприятиями своих обязательств по выплате заработной платы.

«Министерство финансов не распространяло информацию о задолженности предприятий государственного сектора по заработной плате. И я хотел бы попросить участников комментариев о состоянии выплат заработных плат быть корректными, а также не создавать предпосылки для необоснованного беспокойства людей, которые эту зарплату получают. Государство выполняло и будет выполнять в полном объеме свои обязательства», - подчеркнул И.УМАНСКИЙ.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,2700/8,3700, к 12:00 цены выросли до 8,4400/8,4850. К закрытию ценовые уровни достигли максимума – 8,4600/8,4900.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:45 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня с котировками 7,7000/7,7900.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2280/0,2325, к 12:00 цены поднялись до 0,2345/0,2375. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2335/0,2365. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,8000 (-0,5700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2633/34, а к 15:00 выросли до 1,2703/04. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4455/10,5775, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6765/10,7475. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,7405/10,7925.

НБУ на 20 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 19 февраля – 770.0000)

100 EUR – 978.2850 (на 19 февраля – 969.8920)

10 RUR – 2.1335 (на 19 февраля – 2.1138)

Топливно-энергетический комплекс

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе текущего года увеличили добычу природного газа на 6,4%, или 0,117 млрд. куб. м, по сравнению с январем 2008 года, – до 1,930 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в частности, предприятия НАК “Нафтогаз Украины” в январе увеличили объем добычи газа на 5,2% по сравнению с январем 2008 года – до 1,761 млрд. куб. м.

Также украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе сократили добычу нефти и газового конденсата на 6,9%, или на 25,6 тыс. тонн, по сравнению с январем 2008 года, до 347,6 тыс. тонн.

В том числе предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” в январе сокращен объем добычи нефти и газового конденсата на 5,2%, или на 17,7 тыс. тонн, по сравнению с январем 2008 года, до 320,5 тыс. тонн.

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» об ослаблении негативного влияния мирового финансового и экономического кризиса на отечественную нефтеперерабатывающую отрасль.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 410 народных депутатов из 439 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается установить импортную пошлину на битум в размере 10% от таможенной стоимости. Кроме того, документом отменяется экспортная пошлина на сжиженные газы (кроме природного).

По закону, объектом налогообложения является стоимость товаров (продукции), которые импортируются (ввозятся, пересылаются) на таможенную территорию Украины (кроме нефтепродуктов, которые ввозятся для промышленной переработки по прямым договорам на нефтеперерабатывающие предприятия Украины, которые имеют все стадии технологического процесса по изготовлению нефтепродуктов по перечню определенному Кабинетом Министров Украины в соответствии с Законом Украины «О ставках акцизного сбора на некоторые товары (продукцию)»), в том числе в пределах бартерных (товарообменных) операций или без оплаты их стоимости либо с частичной оплатой.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства призывает предприятия теплокоммунэнерго и население как можно быстрее ликвидировать долги за потребленный газ и услуги по предоставлению тепла.

Об этом на брифинге журналистам сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день с начала года предприятия ТКЭ должны за газ почти 1,9 млрд. грн. В частности, по регионам долг Харьковской области составил 250 млн. грн., Донецкой – 310 млн. грн., Днепропетровской – 237 млн. грн., Запорожской – 107 млн. грн., долг Киева превысил 1 млрд. грн.

«Последствием такого состояния по расчетам за газ может быть вопрос экономической и энергетической независимости Украины», - сказал А.КУЧЕРЕНКО, напомнив, что средства, полученные за потребленный газ НАК «Нафтогаз Украины» должен использовать для расчета за газ, покупаемый в России.

Кроме того, министр призвал население активизировать покрытие долгов за оказанные услуги по предоставлению тепла и горячей воды, поскольку в последнее время долг населения начал значительно увеличиваться. К примеру, по АРК уровень оплаты за тепловую энергию населением составляет 42%, бюджетными организациями – 56%. В 2009 году за поставку газа насчитано 87 млн., уплачено в текущем году лишь 18 млн. «Таким образом, уровень оплаты за газ составил 21%», - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

Большинство украинцев (67%) высказываются против продажи Украиной части прав на отечественную газотранспортную систему или заключение договора о совместном управлении ею.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного «Українським демократичним колом» по заказу Института политики с 30 января по 5 февраля 2009 года.

Только 12% поддержали бы продажу части газотранспортной системы или заключение договора о совместном управлении ею на выгодных для Украины условиях.

В ходе опроса респондентов попросили оценить газовый конфликт, который имел место между Украиной и Россией в январе 2009 года. В своих ответах подавляющее большинство опрошенных граждан Украины однозначно указали на политические причины конфликта (66%), в то время как экономическим спором его считают всего 21%.

Всего по месту жительства опрошено 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета эффекта дизайна с достоверностью 0,95 не превышает ±2,5%.

Законодательство

Верховная Рада Украины приняла Закон «Об усилении ответственности за несвоевременную выплату или безосновательную невыплату заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат».

“За” проголосовали 247 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

В частности, предусмотрено, что нарушение установленных сроков выплаты пенсий, стипендий, зарплат, выплата их не в полном объеме, а также другие нарушения требований законодательства о труде влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, и граждан – субъектов предпринимательской деятельности - от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины „О концессиях” относительно особенностей применения концессионных соглашений для объектов права государственной или коммунальной собственности, которые используются для осуществления деятельности по централизованному водо-, теплоснабжению и водоотводу”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 367 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе предусмотрено, что концессиедатель обязан согласовать условия концессионного конкурса в отношении объектов права государственной или коммунальной собственности, которые используются для осуществления деятельности по централизованному водо-, теплоснабжению и водоотводу, с центральным органом исполнительной власти, который осуществляет государственное регулирование в соответствующей сфере, до утверждения условий такого конкурса.

Кроме того предусмотрено, что для договоров концессии в отношении объектов, которые используются для осуществления деятельности по централизованному водо-, теплоснабжению и водоотводу, существенными условиями дополнительно является:

обязательность соблюдения лицензионных условий концессионером при осуществлении соответствующего вида деятельности;

условия содержания объекта концессии в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил, которые действуют в соответствующей сфере деятельности;

условия передачи концессиедателю объекта концессии по окончании срока действия концессионного договора в должном техническом состоянии согласно требованиям государственных стандартов, норм и правил, действующих на время передачи в соответствующей сфере деятельности.

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” относительно арендных отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 403 народных депутата из 434 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается, что оценка объектов аренды государственной и коммунальной собственности осуществляется по методике, утвержденной Кабинетом министров Украины. Кроме того, по закону к участию в созданном членами трудового коллектива хозяйственном обществе может привлекаться юридическое лицо – инвестор. Взаимоотношения между членами трудового коллектива и инвестором устанавливаются на договорной основе.

Предусматривается также, что арендодатель в течение пяти дней после согласования условий договора с органом, уполномоченным управлять соответствующим имуществом, и органом Антимонопольного комитета Украины, а в случае, если заявление об аренде имущества не нуждается в согласовании (относительно аренды отдельного индивидуально определенного имущества, кроме недвижимого), в течение пятнадцати дней после даты его регистрации дает объявление о намерении передать имущество в аренду и принимает в течение десяти дней заявление об аренде этого имущества или отказывает в заключении договора аренды и сообщает об этом заявителю.

В случае, если других заявлений не подано, конкурс на право аренды не проводится и договор аренды заключается с заявителем. Если поступает два или больше заявления, с учетом первого, арендодатель объявляет конкурс на право аренды.

В случае поступления заявления от лица, которое по закону имеет право на аренду без проведения конкурса, объявление о намерении передать имущество в аренду не дается и договор аренды заключается с заявителем.

При этом, Фонд государственного имущества Украины, его региональные отделения учитывают во время рассмотрения материалов о передаче в аренду недвижимого имущества предложения местной государственной администрации, соответствующего органа местного самоуправления о размещении бюджетных учреждений.

Отчетность компаний за 2008 год

ОАО "Укртелеком" за 2008 год получило доход от реализации продукции (работ, услуг) в размере 7,89 млрд. грн., что на 1,9% меньше, чем в 2007 году.

Об этом сообщается в официальном отчете компании за 2008 год, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно предоставленной информации, 2008 год «Укртелеком» закончил с чистым убытком 1,525 млн. грн., тогда как 2007 год компания закончила с чистой прибылью 267,1 млн. грн.

На конец 2008 года компания «Укртелеком» имела долгосрочные обязательства в размере более 3,97 млрд. грн. (на начало 2008 года – 2,85 млрд. грн), из них долгосрочные кредиты банков – более 3,52 млрд. грн. (на начало 2008 года – 2,65 млрд. грн.). Кредиторская задолженность компании за товары, работы и услуги на конец 2008 года составила более 465,2 млн. грн.

ОАО «Турбоатом» (Харьков) в 2008 году увеличило чистую прибыль в 4,1 раза до 145,383 млн. грн., по сравнению с 2007 годом.

Об этом говорится в квартальном отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В прошлом году компания увеличила чистый доход на 29,5% - до 433,069 млн. грн., валовую прибыль на 15% - до 121,468 млн. грн.

В 2007 году ОАО «Турбоатом» увеличило чистую прибыль на 57%, или 12 млн. 666,4 тыс. грн., по сравнению с 2006 годом – до 34 млн. 872 тыс. грн.

Информация для киевлян

Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия незаконных распоряжений должностными лицами КГГА.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 383 народных депутата из 424 зарегистрированных в сессионном зале.

Главой комиссии избран член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Кирилл КУЛИКОВ, заместителем – член фракции КПУ Николай КРАВЧЕНКО. В состав комиссии вошли по три депутата от БЮТ и Партии регионов, один – от Блока Литвина, один – от НУ-НС.

Комиссия будет работать три месяца.

Международные новости

Мировой экономике предстоит тяжелый 2009 год, а правительствам и центробанкам следует пересмотреть стратегию своей работы, сказал в четверг директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Доминик СТРОСС-КАН, сообщает "Рейтер".

Глава МВФ повторил, что учитывая последнюю экономическую статистику, МВФ может пересмотреть прогноз роста мировой экономики в этом году, составляющий 0,5%. Ранее он сказал, что прогноз может быть понижен до нуля.

Правительства разных стран должны активнее сотрудничать и преодолевать соблазн действовать независимо, сказал Д.СТРОСС-КАН во время форума по вопросам конкуренции.

Странам следует способствовать восстановлению объемов кредитования, потому что иначе их планы стимулирования экономики не принесут должного эффекта, сказал глава МВФ, призвав правительства пересмотреть свою позицию по большинству вопросов - от государственного управления и надзора до контроля за денежно-кредитной политикой.

Правительство России поручило Министерству внутренних дел, а также Федеральной миграционной службе (ФМС) отправлять домой иностранных мигрантов, которые лишились работы.

Соответствующее поручение этим ведомствам дал вице-премьер российского правительства Александр ЖУКОВ, передает РБК.

"Надо быть готовыми, когда появится большое количество людей, потерявших работу. Чтобы они здесь не болтались, их надо быстро отправить домой", - заявил он на итоговой коллегии ФМС.

При этом А.ЖУКОВ предупредил, что многие из безработных иностранцев не имеют средств на приобретение билетов на родину.

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(УНИАН)