В Украине запустили национальный туристический интернет-портал

В Украине начал работу национальный туристический интернет-портал Zruchno.Travel, который должен объединить все существующие туристические объекты страны и уже сейчас имеет наибольшую базу данных - около 50 тысяч туробъектов, сообщил на пресс-конференции председатель правления Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, основатель национального портала Zruchno.Travel Александр Лиев.

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"Это портал, направленный в первую очередь на украинцев… это портал для того, чтобы стимулировать внутренний туризм в Украине… На портале сегодня 50 тысяч объектов – наибольшая база в Украине", - сказал Лиев, добавив, что база данных портала переведена также на английский язык, однако доступ к ней сейчас скрыт.

Кроме этого, база данных включает крымские объекты и объекты, которые находятся на оккупированной территории Донбасса. "Они есть в базе, но так как мы не советуем сейчас эти объекты посещать, потому что там нет обеспечения безопасности, мы их временно закрыли", - отметил он.

Лиев сообщил, что кроме поиска туристических объектов, сайт также предоставляет ряд других возможностей. "Среди огромной базы данных есть и изюминка данного портала – "52 уикенда". Каждый вторник, 52 раза в год мы будем подготавливать для вас идеи для путешествий… Раздел "направления" - раздел, который будут вести областные и территориальные общины… сегодня мы подпишем с 26 регионами Украины меморандумы о ведении этой страницы", - сказал он.

Кроме этого портал включает собственную "туристическую" ленту новостей, разделы "события" и "туры".

"Это фактически социальная сеть… Наша украинская социальная сеть, людей, которые хотят путешествовать Украиной", - резюмировал Лиев.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планирует создать туристический веб-портал Visit Ukraine для представления достоверной и актуальной информации о туристических возможностях регионов и городов Украины в четвертом квартале 2017 года.

Также к концу 2017 года предполагается создать интерактивную базу данных с нанесением информации о туристических и рекреационных ресурсах Украины, рекомендуемых и пригодных для посещения туристами, что поможет формированию национальной сети туристическо-экскурсионных маршрутов.