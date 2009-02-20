АНОНС на 20 февраля 2009 г.

Президент Украины Виктор Ющенко примет участие в общем отчетно-выборном собрании Ассоциации городов Украины.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Пресс-конференция на тему: "Объявление результатов деятельности Nestle в Украине и мире за 2008 год". В мероприятии примут участие: директор по корпоративным вопросам компании Nestle в Украине и Молдове Геннадий Радченко и Лариса Самойленко - менеджер по связям с общественностью.

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На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция председателя правления банка "Хрещатик" Дмитрия Гриджука.

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Состоится заседание Антикризисного общественного совета, посвященное кредитованию реального сектора экономики Украины. Участники: председатель Антикризисного совета, президент УСПП Анатолий Кинах, руководители общественных объединений промышленников, предпринимателей и работодателей, эксперты, директора банков и ведущих отечественных предприятий.

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Пресс-конференция председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины П.Вербицкого на тему: “Итоги работы службы ветеринарной медицины Украины за 2008 год и первоочередные задания на 2009 год”. В пресс-конференции также примет участие президент Европейской Региональной Комиссии МЕБ Никола Белев.

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Пресс-конференция на тему: “Украинско-российские газовые отношения: мартовский сценарий”. Приглашены: Богдан Соколовский, уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности; Константин Бородин, руководитель Центра энергетических исследований; Александр Нарбут, эксперт по вопросам энергетики; Михаил Гончар, директор энергетических вопросов центра „Номос”.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Банковскому беспределу - бой: от Донецка до Львова - народ поднимается для защиты своих прав”. Совместная пресс-конференция представителей 11 общественных организаций, объединившихся для проведения Всеукраинской акции протеста против банковского беспредела. В частности, на пресс-конференции будет заявлено о начале акции, озвучены требования и объявлены обращение ко всем ветвям власти. Участники: Юрий Альмужний, представитель ОГО "Захист"; Елена Добровольская, представитель ВГД "Хозяин земли Украины"; Виталий Дюкарев, представитель ГД "Мы - Украина!"; Николай Войтенко, представитель ГД "Антикредит"; Сергей Новицкий, представитель ГД "Крок" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция директора Национального института стратегических исследований Юрия Рубана на тему: “Приоритеты во времена кризиса. Мнение граждан” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Забастовка грузоперевозчиков повлекла цепную реакцию по всей Украине. Первое звено - предприниматели Черкасской области”. Предприниматели Черкасской области в знак поддержки акции перевозчиков, объявят требования к власти и сообщат о начале протестных действий (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Круглый стол на тему: «О состоянии соблюдения Меморандума взаимопонимания между Кабинетом Министров Украины и предприятиями горно-металлургического комплекса» Организатор - парламентский Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. По завершении председатель Комитета Н.Королевская даст брифинг.

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