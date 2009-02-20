АМК и НКРС планируют разделить полномочия

Антимонопольный комитет Украины и Национальная комиссия по вопросам регулирования связи планируют разделить полномочия на рынке связи. Об этом шла речь на межведомственном совещании НКРС и АМК, которое состоялось 17 февраля.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе НКРС, «в ходе совещания были определены подходы относительно распределения на законодательном уровне полномочий комитета и НКРС в отрасли связи».

На совещании были обсуждены проблемные вопросы анализа рынков и определения операторов телекоммуникаций с существенным рыночным преимуществом, регулирование тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги, а также состояние разработки Методики определения себестоимости услуг взаимосоединения сетей операторов телекоммуникаций и проект Соглашения относительно взаимодействия между НКРС и АМК.

Участники совещания пришли к выводу, что с целью регулирования НКРС имеет право исследовать состояние конкуренции на рынках телекоммуникационных услуг, определять положение, в том числе доминирующее, предприятий (субъектов ведения хозяйства с существенным рыночным преимуществом) на определенных рынках телекоммуникационных услуг и принимать регуляторные решения в соответствии с полномочиями.

«С целью закрепления полномочий регуляторного органа комиссией будет разработан проект изменений к Закону Украины «О телекоммуникациях», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как отметили в пресс-службе, по результатам совещания НКРС доработает проект Порядка регулирования тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги с учетом предложений АМК, и в случае принятия соответствующего решения комитета будет разработан Временный порядок определения себестоимости услуг взаимосоединения сетей операторов телекоммуникаций.

Также специалисты ведомств договорились обмениваться оперативной информацией в случае выявления признаков недобросовестной конкуренции на рынках телекоммуникационных услуг.