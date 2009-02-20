В Мариуполе подорожает проезд в общественном транспорте

В Мариуполе с 1 марта на 25-50 копеек подорожает проезд в общественном транспорте.

Как сообщили УНИАН в Мариупольском горсовете, на прошедшей 18 февраля сессии городского совета было принято соответствующее решение.

Так, в городских трамваях и троллейбусах стоимость билетов на проезд повысится с 75 копеек до 1 грн., а проезд в ряде маршрутных такси возрастет от 1 грн. 50 коп. до 1 грн. 75 коп. и 2 грн. Неизменной ценой билета (1 грн. 50 коп.) останется только проезд в трех маршрутных такси города (№ 110, 117 и 150).

Кроме того, с 1 марта в Мариуполе вырастут цены на месячные проездные билеты на трамвай и троллейбус – обычные для населения на один вид транспорта будут стоить 50 грн., на два вида – 60 грн.; служебные для работников предприятий, организаций, учреждений – 80 грн. и 110 грн. соответственно. Ученические проездные билеты будут стоить 12 и 25 грн., студенческие – 25 и 30 грн. соответственно.