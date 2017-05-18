Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 миллионов евро

Еврокомиссия оштрафовала Facebook на €110 млн за предоставление неверных данных при покупке WhatsApp в 2014 году, говорится в сообщении регулятора, передает RNS.

Читайте такжеЕС может оштрафовать Facebook, Google и Twitter за нарушение прав пользователей

«Сегодняшнее решение посылает четкий сигнал компаниям, что они должны действовать в соответствии со всеми аспектами правил ЕС по слияниям, включая обязательство по предоставлению корректной информации», — прокомментировала решение еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщало, что штраф может достичь $276 млн, так как ожидалось, что он составит 1% от мировой выручки компании.