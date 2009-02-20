Мэры просят не менять цены на газ

Ассоциация городов Украины просит не изменять тарифы на газ и теплоснабжение на протяжении бюджетного года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Ассоциации, мэр Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО сегодня в выступлении на общем отчетно-выборном собрании АГУ, которое проходит в Киеве с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Он напомнил, что Днепропетровск уже не первый день находится без тепла, и решить эту проблему очень тяжело. И.КУЛИЧЕНКО отметил, что АГУ от имени мэров городов просила центральные органы исполнительной власти не повышать тарифы на газ и теплоснабжение для бюджетных организаций.

По его словам, эти тарифы должны устанавливаться до начала бюджетного года, и не изменяться на протяжении всего бюджетного года. По мнению мэров украинских городов, в случае повышения цен разница должна быть компенсирована за счет государственного бюджета или специально созданного стабилизационного фонда.

И.КУЛИЧЕНКО подчеркнул, что сегодня в регионах очень сложная ситуация, поскольку бюджеты рассчитывались из суммы 1800 грн. за тысячу кубометров газа, а теперь эта цена возросла до 2500 грн.

Также И.КУЛИЧЕНКО подверг критике то, что в некоторых регионах существуют экономически не обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Он привел пример Киева, где цены на тепло втрое меньше, чем в других городах. «Почему так? И после того, как было показано по телевидению, кто что делал (запрещал повышать тарифы – УНИАН), как прокуратура запрещала (повышать тарифы в Киеве – УНИАН), наши люди сказали: а почему мы должны платить», - сказал И.КУЛИЧЕНКО.

Президент АГУ обратил внимание на то, что в регионах резко упал процент тех, кто полностью платит за жилищно-коммунальные услуги, и сегодня эта цифра колеблется в разных регионах от 4 до 54%.