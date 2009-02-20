Мартыненко: коалиция пока не договорилась по кадрам в Кабмин

Лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО заявляет, что коалиция пока не приняла окончательного решения по кадровым изменениям в правительстве, и этот вопрос будет согласован не ранее следующей пленарной недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Сейчас решение не то что коалицией, а даже фракцией не принято», - сказал он.

Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что сейчас по всем кадровым вопросам проходит дискуссия.

«Но ни по одной фамилии, ни по одной кандидатуре на должность того или иного министра решение не принято», - сказал он.

При этом лидер фракции НУ-НС отметил, что никаких проблем по этому вопросу нет, и кадровые вопросы консолидируют коалицию, а не перессорят ее.

«На следующей пленарной неделе вопрос будет решен. Но пока действует решение фракции, что депутаты в правительство не пойдут», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.