Мэры: нужно менять принципы финансирования регионов

Ассоциация городов Украины призвала Верховную Раду и правительство изменить принципы финансирования регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Ассоциации, мэр Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО сегодня в выступлении на общем отчетно-выборном собрании АГУ, которое проходит в Киеве с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

И.КУЛИЧЕНКО заметил, что из года в год недофинансирование делегированных полномочий местных органов власти составляет от 8 до 10 млрд. грн. В 2008 году Ассоциация внесла свои предложения к Бюджетному кодексу, однако они так и не были учтены в бюджете на текущий год.

«Мы (местное самоуправление – УНИАН) превратились в кассы по выдаче заработной платы», - сказал И.КУЛИЧЕНКО, заметив, что сегодня почти 97% местного бюджета идет на выплату зарплат и оплату энергоносителей.

«Как можно на 3% развивать города?», - спросил он и подчеркнул, что Ассоциация городов Украины призывает парламент внести изменения в Бюджетный кодекс Украины и закон о местных налогах и сборах, провести коррекцию бюджетов 2009 года уже после первого квартала. Также он попросил ускорить процесс принятия закона об ассоциациях органов местного самоуправления.

Кроме того, АГУ выступает за принятие нового избирательного законодательства, согласно которому избирательная система была бы приближена к мажоритарной. В частности, И.КУЛИЧЕНКО высказался за введение открытых избирательных списков.