Сегодня в мире впервые отмечается день социальной справедливости

Сегодня впервые отмечается провозглашенный Организацией Объединенных Наций Всемирный день социальной справедливости.

Об этом идет речь в комментарии генерального секретаря ООН ПАН Ги Муна, переданном УНИАН Представительством ООН в Украине.

По случаю Всемирного дня социальной справедливости ПАН Ги Мун призвал мировое сообщество активно реализовать стратегии, направленные на обеспечение социальной справедливости.

По его словам, социальная справедливость является основополагающим принципом мирного и благополучного существования как непосредственно в самих странах, так и в отношениях между ними. ООН поддерживает принципы социальной справедливости, пропагандируя равенство среди женщин и мужчин, или прав коренных народов и мигрантов.

ПАН Ги Мун заметил, что для Организации Объединенных Наций стремление к социальной справедливости для всех лежит в самом центре нашей глобальной миссии по содействию развитию и уважению человеческого достоинства. Принятие в прошлом году Международной организацией труда Декларации о социальной справедливости с целью справедливой глобализации является лишь одним из недавних примеров, свидетельствующих о преданности системы ООН принципам социальной справедливости.

При этом генсек ООН отметил, что социальная справедливость все еще остается недосягаемой мечтой для огромной части человечества. “Бедность, голод, дискриминация и нарушение прав человека до сих пор наносят болезненные удары по нравственности общества. Глобальный финансовый кризис несет угрозу еще большего усиления этих явлений”, - сказал ПАН Ги Мун.

В этом году Всемирный день социальной справедливости, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году, отмечается впервые. Он отмечается с тем, чтобы подчеркнуть важность социальной справедливости как этического императива, который должен направлять всю нашу работу.

«Стабильность и процветание во всем мире зависят от предоставления людям надлежащих уровней благосостояния и равенства возможностей... Впервые отмечая этот день, давайте снова подтвердим нашу преданность принципам социальной справедливости и активного воплощения в жизнь политики и стратегий, направленных на ее обеспечение”, - отметил ПАН Ги Мун.