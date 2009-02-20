Мярковский один из претендентов на пост министра финансов

Первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН подтверждает, что одной из кандидатур на должность министра финансов является нынешний заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ, однако окончательное решение еще не принято.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Есть претенденты на должность министра финансов, и эта фамилия - она также действительно рассматривается, но не окончательно», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что если на следующей пленарной неделе будут согласованы все кандидатуры, то в четверг можно будет принять в сессионном зале парламента окончательное решение.

Комментируя информацию о том, что в составе правительства могут появиться две новых должности – вице-премьер по вопросам ТЭК и вице-премьер – министр финансов, А.КОЖЕМЯКИН заметил, что ему об этом пока еще ничего не известно.

А.КОЖЕМЯКИН также добавил, что на данный момент не обсуждается вопрос освобождения министра юстиции и возложения на первого заместителя министра выполнения его обязанностей. «Но возможно, в этой ситуации будет вариант снятия и назначения пакетом», - сказал он.

Отвечая на вопрос, насколько вероятно, что в состав правительства войдет представитель УНП, А.КОЖЕМЯКИН отметил, что представители УНП, которые входят в состав фракции НУ-НС, подписали коалиционное соглашение, и вопрос о включении одного из представителей этой политической силы в состав правительства действительно обсуждается.

Первый заместитель лидера фракции БЮТ также сообщил, что со стороны его политической силы все кандидатуры согласованы, но они должны быть согласованы со всеми членами коалиции.

Кроме того, по его словам, в данное время идет согласование кандидатур на должности в правительстве со стороны фракции НУ-НС.