Главное на 20 февраля (день)

От великого до смашеного - один шаг, и обратно примерно столько же...

Хроника дня

Валютные депозиты не лишат гарантий

В Национальном банке Украины не обсуждается возможное исключение валютных депозитов из системы гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сказал в интервью УНИАН глава административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, директор юридического департамента Нацбанка Василий ПАСИЧНИК.

В НБУ нет такой позиции, добавил он.

«Сейчас, когда банки имеют проблемы с ликвидностью, нагнетать обстановку вокруг валютных депозитов, я даже не знаю, как это назвать. При таких инициативах никто не понесет средства в банк», - отметил он.

(Как сообщалось, заместитель председателя Нацбанка Александр САВЧЕНКО в интервью СМИ заявил, что, по его мнению, вклады населения в иностранной валюте, в случае банкротства банка, не должны компенсироваться Фондом гарантирования вкладов. При этом указанная норма должна касаться исключительно депозитов, которые будут открыты после внесения соответствующих изменений в законодательство).

В.ПАСИЧНИК также заявил: «САВЧЕНКО никогда никакого отношения к системе гарантирования вкладов не имел. Полномочий ему - на сколько мне, как члену Правления, известно - Правление также не давало. Это его личное заявление, Национальный банк этот вопрос не обсуждает, и не мог обсуждать, и нет такой позиции», - сказал.

К 1 февраля 2009 года общая сумма средств, аккумулированных Фондом гарантирования вкладов, составила 3,193 млрд. грн. Участниками Фонда гарантирования вкладов являлись 183 банка.

Тимошенко допускает внесение изменений в госбюджет-2009

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО допускает внесение изменений в Государственный бюджет на 2009 год в мае.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, выступая сегодня в Киеве на собрании Ассоциации городов и общин Украины.

Премьер предложила мэрам городов внести свои предложения в Бюджетный кодекс с тем, чтобы оперативно рассмотреть их и принять в парламенте.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это необходимо сделать быстро, чтобы уже в мае вносить изменения в бюджет-2009 на основе изменений в Бюджетный кодекс относительно расширения финансирования регионов.

Она подчеркнула, что изменения в Бюджетный кодекс необходимо внести уже на следующей неделе.

«Давайте на следующей неделе примем в сессионном зале (парламента), и так как это предусмотрено законом о бюджете, в мае мы должны внести изменения в закон о бюджете. Давайте вместе их внесем на базе измененного закона о Бюджетном кодексе. И я думаю, что здесь мы с вами сможем найти взаимопонимание. Единственное, прошу, чтобы вы отслеживали, как голосуют все фракции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на следующей пленарной неделе можно выделить один день – вторник – для того, чтобы кроме изменений в Бюджетный кодекс принять закон об Ассоциации городов Украины, а также о местных налогах и сборах.

Премьер пригласила всех мэров городов придти в Верховную Раду в день рассмотрения этих документов.

«Вторник вообще (на следующей пленарной неделе – УНИАН) определить как день всех законопроектов по местному самоуправлению. Поставить (документы на голосование – УНИАН), и в первом, втором и третьем чтении принять их и пригласить мэров в зал Верховной Рады, как я приглашала шахтеров, когда мы еле-еле протянули закон о престижности шахтерского труда», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и выразила надежду, что председатель ВР Владимир ЛИТВИН поддержит такое предложение.

Индекс производства базовых отраслей Украины в январе составил минус 32%

Национальный банк Украины начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей, показатель которого в январе 2009 года составил минус 32% в годовом измерении.

Об этом говорится в обнародованных Оценках экономического состояния Украины, которые подготовил Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка.

Как сообщалось, с 2009 года Государственный комитет статистики Украины, в связи с переходом на международные стандарты, отказался от практики публикации ежемесячных данных по расчету ВВП и будет их подавать ежеквартально. В то же время Госкомстат ежемесячно публикует данные относительно динамики отдельных видов экономической деятельности.

«Для оперативной оценки состояния экономики Департамент экономического анализа и прогнозирования НБУ внедряет в практику экономического анализа показатель «индекс производства базовых отраслей» (нарастающим итогом с начала года). Подобный индекс используется в статистических службах разных стран...», - говорится в сообщении Нацбанка.

Для расчета указанного показателя используются данные по динамике

сельскохозяйственного производства, добывающей и перерабатывающей промышленности, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, строительства и розничной торговли. Удельный вес указанных видов экономической деятельности в ВВП составляет больше 40%.

В состав индекса не входят виды экономической деятельности в сфере услуг (образование, здравоохранение, финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом и т.п.) и чистые налоги на продукты. Ряд рассчитанного индекса производства базовых отраслей достаточно точно отвечает динамике ВВП, среднеквадратичная погрешность составляет 1,9; средняя линейная погрешность = 1,5.

Литвин говорил с Ющенко о совместном заявлении ВР, Кабмина и НБУ

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН вчера во время встречи с Президентом Виктором ЮЩЕНКО обсуждал возможность подписания совместного заявления парламента, правительства, Национального банка Украины и исполняющего обязанности министра финансов относительно выхода страны из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил в интервью журналистам.

Он отметил, что необходимо иметь общую позицию для выхода из ситуации.

По словам спикера, «необходимо изыскать дополнительно 20 млрд. грн., чтобы уменьшить дефицит бюджета, который сегодня в пределах 50 млрд.». «Тогда возможно возобновление диалога с МВФ», - добавил В.ЛИТВИН.

По его словам, во время встречи с Президентом обсуждался вопрос прекращения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, что сразу стало своеобразным негативным сигналом Европейскому банку реконструкции и развития, Всемирному банку и другим международным финансовым организациям.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что экономическая ситуация в Украине «чрезвычайно сложная» и заметил при этом, что политики не осознают всю сложность ситуации, «потому что, с одной стороны, есть нереальный оптимизм, а с другой – тотальный катастрофизм».

При этом, что В.ЛИТВИН добавил, что необходимо наладить диалог между ветвями власти для принятия непростых решений.

По его словам, сейчас правительство предлагает на 9 млрд. увеличить поступления от акцизных сборов, а также дополнительно получить 6 млрд. грн. путем изменения пенсионного законодательства, и получить 5 млрд. грн. дополнительно путем повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

По мнению В.ЛИТВИНА, правительство действует неправильно.

Он сообщил, что во время встречи с Президентом также ставил вопрос, почему было отозвано представление о назначении Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ.

По его словам, парламент готов был рассмотреть данный вопрос. «Возникает вопрос – или это желание держать на коротком поводке СБУ, или неуверенность, что будет положительное решение Верховной Рады», - сказал спикер.

Банки продлили 35% кредитов АПК

По состоянию на 12 февраля, банки пролонгировали 35% кредитов предприятиям агропромышленного комплекса от заявленной суммы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

По его словам, фактически пролонгированы кредиты на 1,430 млрд. грн.

При этом пролонгации требуют кредиты на 4,035 млрд. грн.

Ю.МЕЛЬНИК также сообщил, что с начала года предприятия агропромышленного комплекса привлекли 276 млн. грн.

В этом году государство, отметил министр, предстоит обслуживать агрокредиты прошлых лет на сумму 16,6 млрд. грн. через механизм частичной компенсации процентной ставки.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия агропромышленного комплекса привлекли в 1,5 раза больше кредитов, чем в 2007 году – 17 млрд. 292 млн. грн.

В то же время, в 2008 году обслуживалось 6,272 млрд. грн. переходящих кредитов.

Мэры: нужно менять принципы финансирования регионов Ассоциация городов Украины призвала Верховную Раду и правительство изменить принципы финансирования регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Ассоциации, мэр Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО сегодня в выступлении на общем отчетно-выборном собрании АГУ, которое проходит в Киеве с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

И.КУЛИЧЕНКО заметил, что из года в год недофинансирование делегированных полномочий местных органов власти составляет от 8 до 10 млрд. грн. В 2008 году Ассоциация внесла свои предложения к Бюджетному кодексу, однако они так и не были учтены в бюджете на текущий год.

«Мы (местное самоуправление – УНИАН) превратились в кассы по выдаче заработной платы», - сказал И.КУЛИЧЕНКО, заметив, что сегодня почти 97% местного бюджета идет на выплату зарплат и оплату энергоносителей.

«Как можно на 3% развивать города?», - спросил он и подчеркнул, что Ассоциация городов Украины призывает парламент внести изменения в Бюджетный кодекс Украины и закон о местных налогах и сборах, провести коррекцию бюджетов 2009 года уже после первого квартала. Также он попросил ускорить процесс принятия закона об ассоциациях органов местного самоуправления.

Кроме того, АГУ выступает за принятие нового избирательного законодательства, согласно которому избирательная система была бы приближена к мажоритарной. В частности, И.КУЛИЧЕНКО высказался за введение открытых избирательных списков.

Мэры просят не менять цены на газ

Ассоциация городов Украины просит не изменять тарифы на газ и теплоснабжение на протяжении бюджетного года.

Иван КУЛИЧЕНКО напомнил, что Днепропетровск уже не первый день находится без тепла, и решить эту проблему очень тяжело. И.КУЛИЧЕНКО отметил, что АГУ от имени мэров городов просила центральные органы исполнительной власти не повышать тарифы на газ и теплоснабжение для бюджетных организаций.

По его словам, эти тарифы должны устанавливаться до начала бюджетного года, и не изменяться на протяжении всего бюджетного года. По мнению мэров украинских городов, в случае повышения цен разница должна быть компенсирована за счет государственного бюджета или специально созданного стабилизационного фонда.

И.КУЛИЧЕНКО подчеркнул, что сегодня в регионах очень сложная ситуация, поскольку бюджеты рассчитывались из суммы 1800 грн. за тысячу кубометров газа, а теперь эта цена возросла до 2500 грн.

Также И.КУЛИЧЕНКО подверг критике то, что в некоторых регионах существуют экономически не обоснованные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Он привел пример Киева, где цены на тепло втрое меньше, чем в других городах. «Почему так? И после того, как было показано по телевидению, кто что делал (запрещал повышать тарифы – УНИАН), как прокуратура запрещала (повышать тарифы в Киеве – УНИАН), наши люди сказали: а почему мы должны платить», - сказал И.КУЛИЧЕНКО.

Президент АГУ обратил внимание на то, что в регионах резко упал процент тех, кто полностью платит за жилищно-коммунальные услуги, и сегодня эта цифра колеблется в разных регионах от 4 до 54%.

Клиенты банков намерены пикетировать НБУ и СП

Представители 11 общественных организаций намерены 23 февраля, в день рождения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, провести под стенами Национального банка и Секретариата Президента пикет.

Об этом сообщил представитель ОГО «Захист» Юрий АЛЬМУЖНЫЙ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Участники пикета будут требовать от Нацбанка и коммерческих банков подписания Меморандума с требованиями выдачи депозитов, а также обеспечения доступа к кредитованию населения, запрета на повышение ставок по кредитным договорам и установления выплаты валютных кредитов по тому курсу, который был на момент подписания кредитного договора.

Кроме того, физические и юридические лица требуют разработки механизма кредитных каникул и возможности продления кредитных договоров с банками.

Планируется, что в пикете примут участие и перевозчики, которые сегодня митингуют на Окружной дороге возле Киева. Кроме того, организаторы раздали уже около 160 тыс. листовок и ожидают 23 февраля от 1 до 50 тыс. участников, в частности с регионов.

Вместе с тем, участники пикета намерены дать Нацбанку и комбанкам три дня на подписание Меморандума. Если этого не произойдет, то 13 марта организаторы обещают вновь собрать на пикет клиентов банков.

Валютный рынок.

На межбанковском валютном рынке Украины сегодня торги по доллару США открылись следующими котировками 8,3850/8,5150, к 11:00 сузился спрэд 8,4100/8,5075, а к 12:00 цены выросли 8,4850/8,5250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2300/0,2360, а к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2310/0,2355, а к 12:00 поднялись до 0,2330/0,2365. В России курс доллар-рубль вырос, и к 11:00 установился на уровне 36,0600 (+0,2600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2584/86, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,5455/10,7130, к 11:00 цены ушли вверх 10,5820/10,7190, и к 12:00 установились на следующих значениях 10,6950/10,7595.

В банках средний курс покупки доллара сегодня повысился на 1%, по сравнению с 19 февраля, – до 8,47 грн., продажи – на 1,3% – до 8,71 грн.

Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня увеличился 0,9%, по сравнению с 19 февраля, - до 10,61 грн., курс продажи – на 1,1% – до 11,15 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине повысился на 1,4%, по сравнению с 19 февраля, - до 0,2118 грн., курс продажи – на 0,8% – до 0,248 грн.

Средний курс покупки американской валюты в комбанках Киева сегодня увеличился на 1,4%, по сравнению с 19 февраля, - до 8,54 грн., продажи – на 1,2% – до 8,74 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 10,72 грн. (на 0,7% дороже, чем 19 февраля), продают – по 11,18 грн. (на 0,9% дороже).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2149 грн. (курс повысился на 2,2% по сравнению с 19 февраля), продают – по 0,2507 грн. (на 1,3% дороже).

Официальный курс НБУ гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,78285 грн., к российскому рублю – 0,21335 грн.