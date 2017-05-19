СМИ: Госгеонедрами будет руководить одиозный чиновник

Несмотря на решения судов, правительство тайно назначил нового руководителя Государственной службы геологии и недр Украины. Им стал скандальный чиновник из Житомирщины Олег Кирилюк. Соответствующее распоряжение Кабмина 18 мая опубликовали на Правительственном портале.

Бывшего члена "Партии регионов", руководителя Житомирской ДАБИ, известного в местных СМИ как "недолюстрований" чиновник, уже давно "продвигают" во власть. Так, ранее его пытались назначить на должность руководителя территориального управления Госгорпромнадзора в Житомирской области, однако этого не позволили местные активисты, вышли с протестом.

После Кирилюк подавался на заместителя председателя Держгеокадастру, впрочем и тогда ему помешали: на этот раз - житомирские бизнесмены, которые боялись, что их заставят платить "дань". В то же время, активисты "Автомайдана" неоднократно обращались к премьеру Гройсмана с требованием о люстрации чиновника. Они уверяли: Кирилюк доказал ОАО "Червоненский сахарник" к банкротству, а также ранее агрессивно продвигал скандальное строительство "АТБ" в Житомире.

Как сообщалось ранее, в Госгеонедра чиновник "положил глаз" еще в октябре прошлого года. Тогда он якобы "выиграл" конкурс на заместителя председателя. Однако ряд судов приостановила это решение конкурсной комиссии, отменила его действие и обязал провести конкурс повторно, пишет gazeta.ua.

Несмотря на это, говорят эксперты, Кабмин решил обойти любые судебные решения и назначить чиновника не только кулуарно, но и абсолютно самовольно. Согласно законодательству, решение о назначении на должность госслужбы должно приниматься только после окончания срока обжалования результатов конкурса, а в случае обжалования - после принятия решения по жалобе. Кроме этого, в случае установления факта нарушения условий конкурса во время его проведения решение комиссии отменяет Кабмин, а о проведении повторного конкурса объявляют не позднее, чем в течение 10 календарных дней спустя.