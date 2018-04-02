Едем отдыхать на Таити - богатым кризис нипочем!

Вы не были на Таити? Этот вопрос впору было задавать в прошлом году, когда, как отмечают туроператоры, спрос на поездки был столь большим, что путевки буквально разметали, всех желающих не могли обеспечить местами в самолетах, и жаждущие отдыха цеплялись за любое предложение. Но тут, уж извините за надоевшее и банальное, грянул кризис. Авиакомпании начали отмечать падение чартерных перевозок, туроператоры сворачивать программы, а мелкие фирмы закрываться.

Как проходит зимний сезон и чего ждать от летнего рассказывают представители туристического рынка.

Богатые едут. И только они…

Оказывается, не все так плохо… у «толстосумов». Те, кто имеет деньги, по прежнему не отказывает себе в удовольствии «порассекать» волны или снег. По данным директора по туризму компании «Pan Ukraine» Елены Шаповаловой, туристические загранпоездки украинцев в среднеценовом сегменте сократились, а вот в дорогом – выросли. «На данный момент ситуация с массовыми направлениями такова, что по сравнению с прошлым годом программы уменьшены более чем на 50%. В частности, я имею в виду такое массовое направление, как Египет», - отметила она. По словам Шаповаловой, это направление, в основном, является средним ценовым сегментом, туристы этого «класса» сейчас озабочены другими проблемами: сохранением рабочего места, выплатой кредита и так далее.

Что касается премиум-сегмента, то «те туристы, которые ездили, так и продолжают ездить».

Больше всего сейчас страдает Египет и Турция, потому что все остальные направления – Таиланд, Эмираты – это сегмент выше среднего, и туристический поток там как был, так и есть. «Сейчас самолеты полные, на Таиланд, места есть только на конец марта. На Эмираты, несмотря на то, что летает 3 авиакомпании и места в самолетах можно достать всегда, тем не менее, туристы есть, там нет каких-то особых рисков и сокращений», - отмечает эксперт. Напротив, по ее словам, по сравнению с 2007 годом, рейсов в Эмираты стало больше, причем где-то на 70%.

Так вот где набирает силы замученный кризисом отечественный «премиум-класс»! При этом сейчас туристам активно предлагаются акции типа «оплати пять дней – живи семь», а цены еще и снизились. Как отмечает Шаповалова, к примеру, если прошлой зимой туры в ОАЭ стоили свыше 1,5-2 тыс. долл. в неделю на человека, то сейчас можно уехать меньше чем за 1 тыс. долл.

По мнению директора по туризму турфирмы «Албиз-Тур» Елены Неменьшей, падение рынка более дешевых видов отдыха и устойчивость, а порой и рост более дорогих, связан с тем, что люди неохотнее расстаются с деньгами, поэтому если все-таки едут, то хотят быть уверенными в качестве. Что касается зимних видов отдыха, то, по ее словам, снизился спрос на поездки в Словакию, Польшу, однако вырос в Финляндию, остался стабильным в Австрию. «Будет потребность в гарантированном хорошем качестве. То есть, человек, который готов потратить 1 тысячу долларов сейчас десять раз подумает, стоит ли ему ехать в Словакию, где горы ниже, катание хуже, или стоит добавить 500 долларов… Ведь, если у человека есть две, то он и третью тысячу наскребет?», - отмечает Неменьшая.

В качестве примера она добавила, что «Албиз-тур» этой зимой увеличила туры в Финляндию в 2 раза.

Получается, никакой кризис не помеха человеку потратить 3-5 тысяч у.е. на отдых со второй половинкой. «Зимний сезон, туры в Финляндию и Австрию, прошел хорошо. Мы не ожидали того, что будет происходить осенью (кризис – авт.), но на зимних турах это не отразилось. Может, благодаря тому, что эти туры покупаются заранее, бронировки начинаются в июле-августе, и в сентябре-середине октября обычно все уже продано. В этом году мы закрыли программу немножко позже, но к началу декабря все было продано», - подчеркивает Неменьшая.

По ее данным, тем не менее, динамика показывает, что спрос пока есть.

«Люди будут ездить – зима показывает, у нас сейчас есть бронировки, в январе-феврале у нас падение составило 20-30% как для этого периода. По праздничным датам в целом был рост на 20% относительно прошлого года», - отмечает она.

Там, де гори, полонини…

И все таки, есть же в Украине и «рядовые». И вот тут на арену выходит внутриукраинский туризм, потому что многие из тех, кто отказался от поездок за рубеж, активно переключились на путешествия по нашей стране. «Поэтому очень хороший сезон был в Карпатах - это и декабрь, и январь, и продолжается февраль, надеемся, что будет очень хороший сезон в Крыму», - отмечает Шаповалова.

По словам Неменьшей, в Буковеле этой зимой мест нет, причем и «до середины марта у них все забито». Это при том, что цены там приравниваются к цене отдыха в Австрии. «Но туда едут, потому что подняли уровень сервиса, есть снег и можно быстро съездить отдохнуть», - поясняет эксперт. По ее мнению, падение спроса на курорты Словакии и Польши связано не столько с тем, что до кризиса туда ездили люди, которые не могут позволить это себе сейчас, сколько с тем, что, опять таки, люди начали осторожнее относиться к деньгам. «Недостаток сервиса еще куда ни шло, но те, кто ездят на горнолыжные курорты, им важен еще уровень катания», - отмечает она.

Море, прощай?..

В целом, судя по отзывам операторов, количество желающих посетить зимние курорты не снизилось, и это при том, что цены выросли где-то на 10%, однако снизился спрос украинцев на теплые страны и экзотику – рейсы в Египет, Таиланд, Доминикану, Бали…

Как отметил Валерий Аш, учредитель фирмы «Ева-тур», оперирующей такими направлениями, как Карибы, Багамы, Бермуды, Коста Рика, «ситуация очень плохая, уменьшилось количество рейсов, страдают абсолютно все ценовые сегменты, абсолютно везде идет спад минимум на 50%». По словам Аша, цены по дорогим направлениям незначительно – на 10-15% снижаются, однако спрос невысокий, а на бюджетные направления цены наоборот поднялись. Ожидается повышение спроса на майские праздники, «но пока очень тяжело». «Не летают самолеты. Если раньше летали 10 чартеров в неделю, то сейчас летает 1-2. Цены очень высокие из-за того, что мало рейсов», - пояснил он.

Елена Неменьшая осторожно относится к оптимистичным прогнозам о росте потока на майские праздники. Ее компания отказалась от одного самолета на эти дни, однако летние направления не снижала – оставила в прежнем объеме. «Готовимся к летнему сезону, летняя программа будет дешевле прошлого года за счет удешевления топлива и перелетов. Наше основное летнее направление – Греция, и цены будут относительно прошлого года, наверное, на том же уровне или дешевле», - говорит она.

Между тем, Шаповалова отмечает, что на данный момент операторы очень взвешенно подходят к количеству программ, которые будут предлагаться в массовом сегменте, особенно на летний период. «То есть, уже на данный момент все операторы сократили свои риски, и будут предлагать на 30-40% чартерных рейсов меньше, чем это было в 2007 г.», - отмечает она.

Кто на новенького…

Впрочем, закрытие некоторых турфирм должно поспособствовать тому, что более опытные и сильные игроки рынка, оставшиеся на плаву, получат «освободившихся» клиентов и тем самым восполнят потери.

Елена Неменьшая в данной кризисной ситуации находит позитив. «Сейчас происходит очищение, и все турфирмы, которые работаю качественно, добросовестно, грамотно, останутся, и у них будут клиенты. Все остальные – им будет тяжело, скорее всего. По крайней мере, в грядущий летний сезон они себя не будут чувствовать хорошо, если вообще выживут», - говорит она.

Между тем, Валерий Аш вообще прогнозирует закрытие 70% туристических фирм.

По словам Неменьшей, фирмы, которым 1-2 года, уйдут с рынка, так как не привыкли бороться за клиента, который в последнее время сам бежал в руки. «В прошлом году нам не хватало самолетов, мы не могли обслужить всех желающих, лето вообще было сумасшедшее, такого не было за 15 лет, сколько я в туризме. Мы ничего не успевали, люди брали все, что есть, только бы были места, продавалось все подряд. Поэтому молодые фирмы, которые работают 1-2 года, они думали, что в туризме можно просто, ничего не делая зарабатывать. Но в этом году все очистится, и будет ситуация меняться», - прогнозирует Неменьшая.

Что станет, если кризис затянется и усугубится, прогнозировать берутся немногие. «Сейчас готовимся, анализируем, но если вдруг все рухнет, и будет дефолт, тогда уже ничего не будет, хотя, я думаю, все равно при дефолте останутся самые состоятельные туристы, и вот тут надо будет работать на vip-клиентов, все равно работа будет», - уверена Неменьшая.

Что ж, спасибо родной стране за Крым и Карпаты. Вот только выдержит ли этим летом родной южный берег натиск туристов, не попавших за границу. И будет ли этот поток большим в не таком уж дешевом Крыму? Может, альтернативой станут родная загородная дача, соскучившаяся по «глобализированным» внукам бабушка или пересохшая речка за городом…

Людмила Шевченко (УНИАН)