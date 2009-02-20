ГЛАВНОЕ на 20 февраля (вечер)

Если ты хочешь сделать кого-то богатым, нужно не прибавлять ему денег, а убавлять его желания. Эпикур

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Хроника дня

Макроэкономика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен уровнем падения ВВП в стране.

Ооб этом он сказал сегодня в выступлении на собрании Ассоциации городов и общин Украины.

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня трудно говорить о конкретных цифрах, поскольку правительство засекретило показатели ВВП.

В то же время, сказал он, по прогнозам экспертов, падения ВВП в январе составило даже не 10% и не 15%, а несколько больше. «Но поскольку информация засекречена правительством, я не буду ее называть, пусть это будет на совести тех, кто это сделал», - сказал Президент.

Также В.ЮЩЕНКО, по его словам, беспокоит спад промышленности в Украине и другие негативные тенденции.

Президент в который раз призвал к разработке совместного антикризисного плана.

Виктор ЮЩЕНКО призывает пересмотреть макроэкономические показатели на 2009 год.

Об этом он сказал, выступая сегодня в Киеве на собрании Ассоциации городов и общин Украины.

В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня Украина входит в период стагфляции, и в ситуации, когда темпы инфляции и падение производства растут большими темпами, по его мнению, текущая ситуация «может стать преамбулой к социальной катастрофе».

Президент призвал честно и профессионально говорить о вызовах, которые сегодня стоят перед Украиной.

Он заметил, что сегодня часто не хватает политической воли и желания говорить честно и что-то менять.

По словам В.ЮЩЕНКО, большой отпечаток на процессы 2009 года налагают президентские выборы 2010 года.

В то же время, по его мнению, сегодня необходимо консолидироваться всем ветвям власти вокруг единого антикризисного плана.

Он заявил, что сегодня нельзя надеяться на то, что через несколько месяцев кризис пройдет - и все будет, как когда-то.

«Важно всем понять, что Украина уже не будет такой, как год назад. Уроки будут трудными», - сказал Президент.

Поэтому он убежден, что необходимо сформировать честный бюджет, согласно которому можно жить.

Сегодня, по его мнению, страна живет фактически без бюджета в условиях ручного управления, поскольку нет объективных макроэкономических показателей.

«Я призываю правительство, Юлию Владимировну ТИМОШЕНКО, коалицию, депутатское большинство серьезно отнестись к теме, которая посвящается борьбе с кризисом. По моему глубокому убеждению, она должна начинаться с того, что в Украине должна быть пересмотрена макроэкономика 2009 года», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что необходимо дать объективную оценку, на основе которой разработать новый бюджет.

Президент Украины обещает и в дальнейшем останавливать решения киевской городской власти относительно необоснованного повышения коммунальных тарифов.

Об этом он сказал сегодня, выступая на собрании Ассоциации городов Украины и общин.

Президент отметил, что в настоящее время необходимо дать честный ответ на установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В частности, по словам В.ЮЩЕНКО, он не понимает, почему богатые граждане должны пользоваться льготами, оплачивая жилищно-коммунальные услуги.

Глава государства заметил, что в Украине рано или поздно придется выходить на экономически обоснованные тарифы. В то же время он пообещал останавливать действия распоряжений столичной власти о повышении коммунальных тарифов, «если они будут формироваться на экономически необоснованных расчетах».

Также В.ЮЩЕНКО раскритиковал решение исполнительной власти о повышении цен на энергоносители «задним числом». По его словам, он понимает необходимость повышения этих цен, но считает недопустимым делать это «задним числом», как это было сделано в текущем году. По словам В.ЮЩЕНКО, это привело, в том числе, к резкому снижению уровня оплаты за потребленные энергоносители, и на сегодня уровень оплаты составляет 46,7% против 93,9% в 2008 году.

В правительстве Украины ожидают, что доходы по налогам в феврале будут выполнены на 102%.

Об этом сегодня на заседании Ассоциации городов Украины сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

“Январь выполнен на 106%, февраль будет выполнен на 102%”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем, она отметила, что ожидается значительное сокращение импорта в Украину, что может негативным образом повлиять на доходы бюджета, получаемые от таможенной службы.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что 2009 год будет одним из самых сложных в экономическом плане в Украине.

Новости АПК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует очередную попытку продлить мораторий на покупку и продажу земли.

Об этом глава государства сказал в своем выступлении на собрании Ассоциации городов Украины и общин.

«Мы в четвертый раз или в пятый раз стыдливо заносим в парламент решение по мораторию и не понимаем того, что каждый год моратория, например, в Киевской области, приводит к тому, что мы теряем 50-60 тысяч сельскохозяйственных угодий», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это не рыночная политика, которая приводит к тому, что люди фактически лишаются права на землю, и ею распоряжаются чиновники.

Кабинет министров Украины своим постановлением разрешил Аграрному фонду осуществлять форвардные закупки зерна.

Текст постановления от 18 февраля 2009 г. № 96 опубликован на сайте правительства.

Как отмечается в документе, Аграрному фонду разрешено в текущем маркетинговом периоде проводить в установленном порядке для формирования государственного продовольственного резерва не связанную с государственным ценовым регулированием закупку продовольственного зерна урожая 2008 года по средневзвешенным ценам, которые сложились на протяжении последних трех торговых сессий на Аграрной бирже и сертифицированных ею аккредитованных товарных биржах, но не выше установленной минимальной цены на продовольственное зерно.

Компания IFC, член Группы Всемирного банка, инвестирует 75 млн. долл. в создание фонда, который будет финансировать сельскохозяйственные предприятия и пищевую промышленность на развивающихся рынках для повышения предложения продовольствия в мире.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, это крупнейшая инвестиция IFC в секторе агробизнеса. IFC объединила свои усилия с Altima Partners LLP, которая управляет Altima One World Agriculture Fund общим объемом 625 млн. долл., для создания параллельного фонда, который будет работать исключительно на развивающихся рынках.

Новый фонд – Altima One World Agriculture Development Fund – будет инвестировать в сельскохозяйственные земли и операторов сельскохозяйственного производства мирового уровня с целью повышения эффективности и снижения издержек за счет наращивания масштаба производства и внедрения новейших технологий.

Высокие цены на продовольствие и их негативное влияние на бедные слои населения продолжают находиться в центре внимания IFC и Всемирного банка. Хотя цены на продовольственные биржевые товары в последнее время немного снизились, они все еще находятся выше исторических максимумов и вероятность их роста в условиях нестабильности глобального экономического климата высока. Финансовый кризис негативно повлиял на доступ к финансированию и повысил стоимость кредитов. Сочетание снижения цен на продовольствие и высокой стоимости кредитов снижает заинтересованность производителей сельскохозяйственной продукции в наращивании производства, что в свою очередь может привести к мировому дефициту продовольствия.

В таких условиях IFC содействует наращиванию производства продовольствия, инвестируя в сельскохозяйственные земли в странах с высоким потенциалом развития сельского хозяйства.

«Устойчивое повышение продуктивности сельского хозяйства – необходимое условие для повышения производства продовольствия в мире. Частные инвестиционные фонды, специализирующиеся на агробизнесе, – новое явление на рынке капитала», – сказал директор департамента агробизнеса IFC Оскар ЧЕМЕРИНСКИЙ.

Финансовые новости

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает провести общественные слушания по обсуждению проблем, с которыми столкнулись представители малого и среднего бизнеса в работе с банками.

Об этом она заявила сегодня в ходе совещания с представителями ассоциаций грузовых автоперевозчиков.

«Нужно собрать представителей малого, среднего бизнеса, коммерческих банков, Нацбанка, правительства, Президента и просто обсудить все эти проблемы», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что крупный бизнес в состоянии справиться с проблемами, а малому и среднему необходима помощь.

Министерство финансов Украины 19 февраля продало облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 366 млн. 48 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин продал 400 тыс. облигаций с доходностью 15,6% годовых и сроком погашения до 6 ноября 2013 г.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,3850/8,5150, к 11:00 спрэд сузился до 8,4100/8,5075, а к 12:00 цены выросли - 8,4850/8,5250. К закрытию ценовые уровни снизились до 8,4700/8,5150 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с продажей долларов на аукционе с ценой отсечения 7,7900.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2300/0,2360, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2310/0,2355, а к 12:00 поднялись до 0,2330/0,2365. К закрытию торгов цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,1150 (+0,3150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2584/1,2586, а к 14:15 выросли до 1,2628/1,2629. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5455/10,7130, к 11:00 цены ушли вверх - 10,5820/10,7190. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6965/10,7675.

НБУ на 23 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 20 февраля – 770.0000)

100 EUR – 969.5070 (на 20 февраля – 978.2850)

10 RUR – 2.1344 (на 20 февраля – 2.1335)

Корпоративная отчетность

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» в 2008 году увеличила чистую прибыль на 16,2% по сравнению с 2007 годом – до 1 млрд. 438,030 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в официальном интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в 2008 году «Укрнафта» увеличила чистый доход на 90,7%, по сравнению с 2007 годом – до 9 млрд. 400,465 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 29,2% – до 17 млрд. 582,675 млн. грн.

Энергогенерирующая компания ОАО «Днепроэнерго» (Запорожье) на очередном общем собрании акционеров 24 марта вновь попытается сменить регистратора общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В повестку дня внесены также отчеты правления, наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Днепроэнерго» о результатах финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2007-2008 годы, утверждение годовой финансовой отчетности за 2007-2008 годы.

Кроме того, акционеры рассмотрят вопрос распределения прибыли по итогам работы в 2007-2008 годах и утвердят нормативы распределения прибыли на 2009 год.

АК «Киевэнерго» завершила 2008 год с убытком 488,417 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года чистая прибыль компании составила 14,185 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном в интернет-издании ГКЦБФР.

В прошлом году компания увеличила чистый доход на 28,3% - до 5 млрд. 943,655 млн. грн. При этом валовой убыток компании вырос на 68% - до 389,2 млн. грн.

Информация для киевлян

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность по поводу ситуации, сложившейся в Киеве.

Об этом В.ЛИТВИН сообщил сегодня в интервью журналистам в Корсунь-Шевченковском Черкасской области.

Он отметил, что «ту вакханалию, которая происходит в городе Киеве, надо прекратить».

В.ЛИТВИН добавил: «Уже не выдержали даже председатели районных государственных администраций, и семь из 10-ти обратились с соответствующим письмом к Президенту Украины, премьер-министру Украины и председателю Верховной Рады».

По словам В.ЛИТВИНА, если на митинги в защиту мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО «будут подвозить» людей, то «город будет парализован». Он добавил: «Я думаю, что мы так скоро упадем все в бездну».

Председатель ВР отметил, что «абсурд надо прекратить». Он назвал странной ситуацию, когда «бюджет района составляет 360 млн. грн., а личный фонд председателя города составляет 380 млн. грн.».

А тем временем Киевский городской голова Леонид Черновецкий опять ушел в отпуск. Соответствующее распоряжение от 18 февраля размещено на сайте КГГА.

"По согласованию с Президентом Украины отбываю в ежегодный отпуск сроком на 30 календарных дней с 19 февраля по 21 марта 2009 года", говорится в распоряжении.

На время отпуска мэра его обязанности будет исполнять первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко, сообщает "Украинская правда".

Напомним, что в прошлый раз столичный градоначальник ходил в отпуск на новогодние праздники вплоть до 10 января 2009 года. Правда, информация, с какого числа Черновецкий тога пошел в отпуск, так и осталась тайной для журналистов.

И пока мер, по его собственному выражению, загорал “на море, в теплых краях”, Киев оказался на грани энергетического коллапса – киевляне мерзли, и, как утверждала оппозиция, без принятого бюджета никто даже мазута для поддержки системы отопления купить не мог... Тогда городской голова не осмелился прервать отпуск в вернуться в замерзший город.

Правда, сейчас мэр оставляет столицу в лучшем состоянии – половина бюджетного дела уже сделана (Киеврада приняла к рассмотрению проект документа), следовательно можно отдохнуть...

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