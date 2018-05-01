Баланс недели: запрет российских сайтов, ревизоры из МВФ и старт пенсионной реформы

Главная новость уходящей недели не на шутку взволновала украинских интернет-пользователей - президент Петр Порошенко издал указ о блокировании на территории страны сервисов и сайтов, принадлежащих российским холдингам mail.ru и Yandex.

В перечень подлежащих блокировке ресурсов попали социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», почтовые сервисы mail.ru и Yandex, кинопортал «Кинопоиск», антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и «Dr. Web».

В последние годы более половины украинцев регулярно пользовались хотя бы одним из вышеперечисленных сервисов, а социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники» не менее регулярно попадали в топ-посещаемости.

Более того, указ вводит санкции и в отношении бухгалтерских продуктов 1С, которые занимают до 98% украинского рынка.

«Было принято решение относительно санкций против предприятий-юридических лиц, которые его (программное обеспечение 1С) распространяют. Хочу сказать, что СБУ выяснила, что некоторые из них используются для нелегального сбора информации, то есть это фактически кибершпионаж», - прокомментировал ситуацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Указ о блокировании вступает в силу после его публикации в течение 15 дней со дня подписания. Таким образом, согласно букве закона, интернет-провайдеры должны будут обеспечить блокировку санкционных ресурсов максимум до 1 июня.

«Я обращаюсь к украинским провайдерам - не ждать информационного письма от Службы безопасности, а с вдохновением начинать выполнять решение Совета национальной безопасности и обороны, и уже сегодня начинать блокировать российский контент», - заявил Турчинов.

И провайдеры не заставили себя долго ждать - все ключевые мобильные операторы заявили о начале проведения необходимых работ для блокировки ресурсов. Начали блокировку и проводные провайдеры - «Укртелеком», оператор с крупнейшим в стране покрытием, заявил о технической готовности в течение недели отключить доступ к российским ресурсам.

Решение о блокировании несет за собой целый ряд проблем для бизнеса - начиная с небольших предприятий, базирующих свою деятельность в популярных соцсетях, и компаний, занимающихся рекламой в интернете, заканчивая бизнесом, который не видит альтернативы бухгалтерскому учету с помощью программных продуктов 1С.

Пользователи же, кроме неудобств с отсутствием доступа к привычным сервисам, могут столкнуться с повышением тарифов в связи с затратами операторов на техническое обеспечение блокирования.

Между тем, отключение российских интернет-ресурсов имеет и позитивные стороны. Дискуссии о безопасности их использования ведутся уже длительное время. В России действует ряд репрессивных законов, в том числе, так называемый «пакет Яровой», который не только обязывает всех российских провайдеров хранить полную информацию об активности пользователей в интернете, но и предоставляет практически неограниченный доступ к информации на серверах российских ИТ-компаний спецслужбам. Социальные сети, к примеру, хранят информацию не только о фото, видео и публичной активности пользователей, но и личную переписку, а также отслеживают геопозицию. Известны факты, что российские поисковые сервисы во время протестов, вызванных обнародованием информации о коррупции в высших эшелонах власти, искусственно выводили в топ поисковых запросов новости и информацию в стиле про-кремлевских СМИ.

Более того, с учетом правового поля РФ, российские ИТ-компании априори не в состоянии обеспечить высокий уровень безопасности данных пользователей.

В интернет-пространстве западных стран в сегменте социальных сетей длительное время лидирует Facebook, который хоть и не является идеалом безопасности, но все же обеспечивает более высокий уровень защиты данных пользователей и модерирует (а не распространяет) фейковую информацию.

Бухгалтерские же продукты могут нести риск утечки ценной коммерческой информации. По мнению главы Совета директоров аудиторской компании «Аксенова и партнеры» GGI Елены Макеевой, одним из сценариев дальнейшего ведения бухучета для украинских предприятий может стать использование услуг аутсорсинговых компаний, которые обладают дорогостоящим программным обеспечением.

«Такая услуга стоит дороже, чем иметь в штате главного бухгалтера, но возможно рост спроса на такую услугу в долгосрочной перспективе сможет удешевить ее в будущем», - сказала она, подчеркнув, что подобная практика активно применяется в европейских странах.

Таким образом, решение о блокировании российских интернет-ресурсов хоть и является болезненным, но выглядит необходимым в условиях российской информационной агрессии и правового поля РФ, не обеспечивающего надлежащую защиту личных данных. Пользователи, желающие обойти блокировку, могут воспользоваться VPN-сервисами и анонимайзерами - украинские власти уже заявили, что не собираются каким-либо образом наказывать за их использование. В то же время, отечественная ИТ-отрасль, активно растущая в последние годы, получит шанс для ускоренного развития, а пользователи быстро найдут замену сервисам - в альтернативе, за исключением бухгалтерского программного обеспечения, недостатка нет.

Очередная ревизия МВФ

16 мая уже вторая за весну миссия основного кредитора Украины - Международного валютного фонда - приехала в Киев. Она проведет анализ выполнения нашей страной программы сотрудничества в рамках расширенного финансирования EFF, по итогам которого возможен четвертый пересмотр программы и предоставление Украине пятого транша кредита в размере почти 1 млрд долл.

Представители миссии на уходящей неделе встретились с премьер-министром Владимиром Гройсманом, руководством Министерства финансов, а также Министерства социальной политики.

В Минфине сообщили, что обсуждалось выполнение обязательств Украины по программе сотрудничества, в том числе – налоговая и таможенная реформы, а также стратегическое реформирование Государственной фискальной службы.

Представители МВФ выразили уверенность, что дальнейшее внедрение структурных реформ в соответствии с Меморандумом позволит успешно завершить четвертый пересмотр и получить пятый транш. Глава Минфина Александр Данилюк заверил представителей Фонда, что Украина будет и впредь придерживаться взятых на себя обязательств.

Страсти вокруг визита миссии подогрело отсутствие действующей главы Национального банка Валерии Гонтаревой, которая подала в отставку с 10 мая, и с этой даты ушла в длительный отпуск. С 11 мая до назначения нового главы НБУ руководить регулятором будет первый замглавы Яков Смолий.

Ранее в Фонде неоднократно заявляли о позитивном ходе сотрудничества с Гонтаревой. Кроме того, подпись главы Нацбанка является обязательной при пересмотре Меморандума.

По словам Смолия, украинские власти ожидают позитивных результатов от аудита миссии МВФ. Он также подчеркнул, что имеет полномочия подписать Меморандум с МВФ в случае необходимости.

Между тем, одной из важнейших целей визита миссии в Украину является оценка проекта пенсионной реформы, без которой, по словам Данилюка, получить очередной кредит Фонда будет не просто сложно, а невозможно. В МВФ неоднократно заявляли, что дефицит украинского Пенсионного фонда, превысивший 140 млрд грн, является угрозой для системы государственных финансов, перед лицом которой платежеспособность страны в будущем вызывает сомнения.

На следующий день после приезда миссии правительство публично презентовало проект пенсионной реформы, призванный свести дефицит Пенсионного фонда к нулю и обеспечить справедливый размер пенсий для граждан.

Пенсионная реформа: кто работает - тот ест

На заседании правительства 17 мая премьер-министр Владимир Гройсман презентовал долгожданный проект пенсионной реформы.

Ранее в Кабинете министров заявляли, что опубликуют документ после его окончательной подготовки и согласования с Международным валютным фондом.

Презентация дала ответ на ключевой вопрос - означает ли реформа повышение пенсионного возраста. К облегчению многих украинцев, это не предусматривается.

А предусматривается увеличение пенсий для 9 из 12 млн пенсионеров уже с 1 октября. По расчетам правительства, планирующего ввести единую формулу определения размера пенсий, исходя из средней заработной платы в стране, увеличение пенсий на сумму до 200 грн коснется 1,3 млн пенсионеров, от 200 грн до 500 грн - 1,2 млн, от 500 грн до 1000 грн - 2 млн пенсионеров, более 1000 грн - 1,1 млн пенсионеров. Также в рамках реформы в Кабмине планируют перенести повышение социальных стандартов с декабря на октябрь, что увеличивает общий объем пенсионеров, выплаты которым увеличатся с октября, до 9 млн.

Кроме того, для достижения бездефицитности Пенсионного фонда реформа вводит требование к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. Люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Ее объем будет определяться, исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 5 лет страхового стажа. Если бы докупать страховой стаж по этим правилам можно было сейчас, то за первый год надо было бы уплатить 16 896 грн.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет. Льготные условия выхода на пенсию останутся только у военных, а также у людей тяжелых профессий. В последнем случае работодатели будут платить повышенный социальный взнос за своих работников. По мнению министра социальной политики Андрея Ревы, такой подход будет стимулировать работодателей улучшать условия труда. При этом для шахтеров до 35 лет будет введен второй уровень пенсий - накопительный. За каждым таким работником будет закреплен специальный счет, средства на который будет обязан перечислять работодатель. Таким образом, шахтеры смогут выходить на пенсию раньше и получать повышенные выплаты.

Реформа также предусматривает ежегодный пересмотр пенсий - их размер будет повышается не менее, чем на 50% средневзвешенного роста реальной заработной платы за последние три года, либо на 50% от средневзвешенной инфляции за те же три года (в зависимости от того, какой из этих показателей будет больше).

По словам Ревы, правительственный вариант пенсионной реформы в целом согласован с МВФ, сейчас обсуждаются технические детали.

«Международный валютный фонд абсолютно нормально воспринимает наши договоренности (по пенсионной реформе - УНИАН). Чтобы вы понимали, мы ведем диалог не по стратегическим вопросам, они уже давным-давно закрыты, а по некоторым деталям, которые не влияют на пенсионную реформу. Там два-три вопроса осталось чисто технического характера. Даже если мы по ним не договоримся, то это не повлияет на саму реформу», - отметил глава Минсоцполитики.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принятие пенсионной реформы позволит устранить дефицит Пенсионного фонда в течение 7-10 лет за счет достижения соответствия взносов на протяжении жизни последующим выплатам, а также за счет детенизации экономики - гражданам будет выгодно устраиваться на работу официально и отказываться от зарплат в конвертах.

«Эта реформа дает нам возможность построить бездефицитный бюджет Пенсионного фонда. На протяжении 7-10 лет мы выйдем на нулевой дефицит Пенсионного фонда. Если ничего не сделать в следующем году, то дефицит будет 175 млрд грн, и он будет расти. Таким образом, через 3-5 лет в Пенсионном фонде не будет средств, чтобы выплачивать даже такие жалкие пенсии. Это говорит о том, что мы должны взять на себя ответственность изменить эту систему», - сказал Гройсман.

Как бы там ни было, но очевиден факт - пенсионная система страны требует оперативных изменений. Размер пенсий зачастую не удовлетворяет даже самые минимальные потребности, не говоря уже об обеспечении надлежащими медицинскими услугами.

По словам премьера, правительство рассчитывает на принятие законопроекта о пенсионной реформе до 15 июля.

Следующая неделя обещает быть насыщенной на экономические события - миссия МВФ завершит свою работу, Национальный совет реформ при президенте рассмотрит законопроект о пенсионной реформе, а правительство заключит меморандум с международной организацией Transparency International о присоединении к глобальному реестру бенефициарных собственников для борьбы с отмыванием средств и уклонением от уплаты налогов. Кстати, Украина может стать первой среди стран Европы, присоединившихся к реестру.

Максим Шевченко