«Ивано-Франковскгаз» отсрочил отключение котельных области

Открытое акционерное общество «Ивано-Франковскгаз» на 10 дней отсрочил отключения котельных области от газа.

Об этом УНИАН сообщили в ОАО «Ивано-Франковскгаз».

По словам председателя правления компании Владимира КУПЧАКА, такая договоренность была достигнута на переговорах с руководителями облгосадминистрации и мэрии Ивано-Франковска. Он отметил, что должники пообещали за это время погасить свои долги за газ и получить лимиты на февраль.

Вместе с тем, по словам В.КУПЧАКА, если долги не будут погашать, то после того как истечет 10 дней газовикам придется отключить котельные теплопоставляющих организаций.

Как сообщал УНИАН, «Ивано-Франковскгаз» уже дважды пытался отключить от газа котельные в областном центре. Однако тепловики самовольно срывали пломбы. Пломбировали котельные по требованию ДК «Газ Украины» из-за многомиллионных долгов теплопоставляющего предприятия «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго». Его долг за потребленный природный газ по состоянию на 11 февраля 2009 года составил 50,0 млн. грн., в том числе за последний отопительный сезон – 42,7 млн.грн.».