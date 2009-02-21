Нафтогаз даст Днепропетровску газ

НАК «Нафтогаз Украины» будет подавать предприятиям теплокоммунэнерго Днепропетровска газ в необходимых объемах при условии ежедневных расчетов в 10-12 млн. грн. на протяжении следующей недели.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского председателя Днепропетровска Ивана КУЛИЧЕНКО.

19 февраля И.КУЛИЧЕНКО в телефонном режиме провел переговоры с заместителем председателя правления НАК „Нафтогаз Украины” Владимиром ТРИКОЛИЧЕМ относительно урегулирования сложившейся в городе ситуации.

В результате этих переговоров достигнута договоренность об уплате за потребленный газ на протяжении 19-20 февраля 11 млн. грн. На будущей неделе плата за потребленный газ должна составлять не меньше 10-12 млн. грн. в сутки.

Источником для погашения задолженности за потребленный газ являются деньги из местного бюджета (около 8 млн. грн.) и средства населения.

Теплоснабжающие предприятия Днепропетровска продолжают призывать горожан погасить задолженность за потребленное тепло, которая сегодня составляет почти 100 млн. грн. Именно этот фактор будет способствовать бесперебойному теплоснабжению в Днепропетровске.