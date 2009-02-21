Коллекторские фирмы вне закона

Деятельность коллекторских фирм сегодня находится вне закона.

Об этом заявил в эфире телеканала "Интер" министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК.

По его словам, коллекторские фирмы, то есть фирмы, которые выполняют поручения банков и собирают долги по кредитам, - это “сегмент финансово-банковской деятельности, и он должен лицензироваться”.

Министр отметил, что сегодня нет законодательства, которое бы регулировало деятельность таких фирм и предусматривало процедуру лицензирования.

Н.ОНИЩУК также отметил, что коллекторские фирмы получают доступ к персональной информации о гражданах: о лице и составе семьи, имущественном состоянии, а это является нарушением законодательства, поскольку они не имеют на это права. По его словам, “банк имеет такое право, но это право он не может передать коллекторской фирме”.

Н.ОНИЩУК считает, что парламент должен или законодательно урегулировать деятельность таких фирм, или создать условия защиты граждан от этих фирм.