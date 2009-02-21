ВР не будет принимать непопулярных решений - Яценюк

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что Верховная Рада Украины не примет ни одного непопулярного решения, поскольку среди народных депутатов есть много кандидатов в Президенты Украины.

Об этом он заявил в интервью Би-Би-Си.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, «как этот состав парламента, так и основные действующие лица этого большинства, пойдут на президентскую кампанию».

Вместе с тем он считает, что без непопулярных решений в Украине невозможно преодолеть экономический кризис.

А.ЯЦЕНЮК убежден, что будущий министр финансов Украины должен «абсолютно четко осознать, что идет на введение непопулярных реформ».

На вопрос, согласился ли бы он возглавить Минфин, А.ЯЦЕНЮК отметил, что «согласился бы занять кресло министра финансов, если бы в украинском правительстве решения принимались коллегиально», а не по принципу, когда правильным является только решение премьер-министра Украины.

Он считает, что нынешнее парламентское большинство не готово поддерживать непопулярные решения, которые позволили бы государству выйти из существующего кризиса.

В то же время А.ЯЦЕНЮК еще раз подтвердил, что ему предлагали возглавить Национальный банку Украины. «У меня были разговоры в Секретариате Президента Украины, и действительно были такие предложения», - сказал он. При этом он отметил, что «человек, который занимается политикой, не может заниматься денежно-кредитной политикой».

Депутат напомнил, что работает над созданием местных организаций «Фронта перемен».