В Украине на 1 февраля более 900 тыс. безработных

В Украине в течение января 2009 г. количество официально зарегистрированных безработных возросли на 0,2% и на 1 февраля их насчитывалось 900,6 тысяч чел. (3,2% населения трудоспособного возраста).

Об этом сообщается в докладе Государственного комитета статистики "О социально-экономическом положении Украины за январь 2009 года", обнародованном на официальном веб-сайте ведомства.

Месяцем раньше этот показатель составлял 3% трудоспособного населения (844,9 тыс. чел.).

Рост зарегистрированной безработицы в январе наблюдался в большинстве регионов страны, кроме Волынской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Самые высокие темпы прироста были зафиксированы в Киеве и Севастополе – по 0,1% в месяц, а также в Донецкой, Киевской и Днепропетровской областях – по 0,3%.

Большинство зарегистрированных на конец января безработных проживают в сельской местности - 463,9 тыс. (5,3%, рост на 0,1%). Среди городского населения количество безработных возросло на 0,2% и составляло 2,3%. Среди безработных 485,2 тыс. – женщины.

На учете Государственной службы занятости на 1 февраля находилось 930 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, которые искали работу. Из них свыше половины составляли женщины и более трети – молодежь в возрасте до 35 лет.

Официальный статус безработных на 1 февраля получили 96,8% неработающих граждан, из которых 74,5% (670,9 тыс. чел.) получали помощь по безработице (в декабре - 652,1 тыс.) в среднем по 604,42 грн. (предыдущий размер - 571,07 грн.). Среди безработных каждый второй ранее занимал место рабочего, каждый четвертый – должность служащего, а каждый пятый не имел профессиональной подготовки.

В то же время, по сообщениям предприятий, учреждений и организаций, количество свободных рабочих мест и вакантных должностей на протяжении января 2009 г. уменьшилось на 4,6 тыс., или на 5,1%, и на конец месяца составляло 86,5 тыс., что вдвое меньше, чем в январе 2008 г.

Нагрузка незанятого населения, которое в январе 2009 г. находилось на учете службы занятости, по сравнению с декабрем в 2008 г., возросла и на конец месяца составляло 108 чел. на 10 вакантных должностей (месяцем ранее - 96 чел./10 мест). По регионам этот показатель колебался от 6 чел. в Киеве до 584 в Черкасской области.

Уровень же трудоустройства незанятых граждан в январе 2009 г., по сравнению с декабрем 2008 г., сократился на 1,5% и составлял 3,8%. Наибольшее сокращение указанного показателя наблюдалось в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях и Киеве.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Государственного центра занятости, уровень безработицы в Украине по итогам 2009 года будет составлять около 9%.