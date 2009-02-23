Посол РФ опроверг сообщения о возможной встрече Медведева и Ющенко

Посол РФ на Украине Виктор Черномырдин опроверг сообщения о якобы запланированной на март встрече президентов России и Украины Дмитрия Медведева и Виктора Ющенко, сообщив, что подготовка к такой встрече пока не ведется.

Как информирует РИА "Новости" в обзоре новостей "вечер-ночь" , в телеинтервью Черномырдин сказал, что сегодня для подобной встречи нет предмета и нет повода. По его словам, также и никаких документов для возможного подписания никто не готовит.