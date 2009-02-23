Тимошенко согласовала с коалицией кадровые ротации в КМУ

Премьер-министр Юлия Тимошенко согласовала с коалицией кадровые ротации в правительстве.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на телеканал 1+1., ссылаясь на свои источники в Кабмине и Верховной Раде.

По информации журналистов, министром финансов станет нынешний заместитель главы ведомства Анатолий Мярковский, который будет отчитываться Сергею Тигипко, который в свою очередь займет новообразованную должность вице-премьера по финансовым вопросам.

Кроме того, будет создана новая должность вице-премьера по ТЭК, которую займет глава группы советников Тимошенко Виталий Гайдук.

Министра юстиции Николая Онищука должен заменить Виктор Шемчук, а минуглепром может возглавить представитель УНП Александр Клименко.

Как известно, в случае, если депутат от блока НУ-НС займет должность в правительстве, новым депутатом от блока станет губернатор Ровенщины Виктор Матчук.

Ранее Матчук заявлял, что не поддержит коалиционное соглашение и будет ставить вопрос об отставке Тимошенко.