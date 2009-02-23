Тигипко бросят на финансы, Гайдука - на ТЭК?

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко согласовала с парламентской коалицией кадровые ротации в правительстве, сообщает украинский телеканал "1+1", ссылаясь на свои источники в правительстве и в Верховной Раде.

Согласно информации телеканала, новым министром финансов станет нынешний заместитель главы этого ведомства Анатолий Мярковский, который будет отчитываться перед Сергеем Тигипко (банкир, в 2004 году возглавлял Нацбанк), последний в свою очередь займет новообразованную должность вице-премьера по финансовым вопросам.

Кроме того, будет создана новая должность вице-премьера по топливо-энергетическому комплексу, которую займет глава группы советников Тимошенко Виталий Гайдук, передает "Украинская правда". Кресло главы министерства юстиции Николай Онищук освободит для депутата фракции "Наша Украина - Народная самооборона" (НУНС), бывшего прокурора Крыма Виктора Шемчука. В кресло главы Минуглепрома сядет член Украинской народной партии, которая входит в НУНС, экс-замглавы губернатора Донецкой области по вопросам угольной промышленности Александр Клименко.

Напомним, что голосование за изменения в составе правительства планировалось на прошлой неделе, однако коалиция не смогла согласовать все кандидатуры. Голосование состоится в Раде не раньше 2 марта, когда начнутся пленарные заседания.