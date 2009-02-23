Президент празднует 55-летие в резиденции «Синегора»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня взял один день в счет ежегодного отпуска, чтобы отпраздновать день рождения в семейном кругу, ведь сегодня ему исполняется 55 лет.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства со ссылкой на пресс-секретаря Президента Ирину ВАННИКОВУ.

Сейчас В.ЮЩЕНКО с семьей находится в государственной резиденции «Синегора» (Ивано-Франковская область).

Пресс-секретарь сообщила, что завтра глава государства начнет рабочую неделю в Киеве.