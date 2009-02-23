Экс-президенту Америки предложили место продавца в хозмагазине

Бывший президент США Джордж Буш младший отказался от работы в магазине хозтоваров в Далласе. Правда, прежде чем отказаться, бывший американский лидер лично посетил магазин.

Как сегодня сообщает ВВС, началась эта история с того, что владелец техасской сети магазинов Elliott`s Hardware Кайл Уолтерс через газету предложил бывшему президенту место зазывалы.

"Мы уверены, что Ваш опыт работы в семейном бизнесе, а также навыки, полученные в результате общения с представителями иностранных государств, делают Вас прекрасным кандидатом на эту позицию", -говорилось в предложении работы.

Предприниматель говорил, что новая работа покажется Бушу не такой напряженной, как прежняя, а также сулил знакомство с интересными людьми. Среди прочих бонусов Бушу предлагалось место на парковке для охраны бывшего президента и постоянная скидка на представленные в магазине товары.

Через какое-то время Буш появился на пороге одного из магазинов Elliott`s. Как рассказала менеджер магазина, войдя в торговый зал в сопровождении охраны, бывший лидер США сразу сказал: "Я ищу работу".

Несмотря на то, что оказалось очередной шуткой Буша, экс-президент провел в магазине около часа, болтая с посетителями и купив несколько мелочей. В какой-то момент сотрудники магазина даже выдали бывшему президенту бейдж продавца, на котором значилась единственная буква W.

В ближайших планах Буша младшего - начать работу над книгой о своем президентстве. Правда, для начала автору надо определиться с издателем.

Предложение от Elliott`s, кстати, учитывало намерение Буша начать работу над мемуарами. Уолтерс указывал, что работа в магазине займет лишь несколько часов в неделю, так что у бывшего президента оставалось бы масса времени для других занятий.

Джордж и Лора Буш в минувшую пятницу переехали в новый дом в престижном районе Далласа.