СНБО отрицает слухи об отставке Богатыревой

В аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявляют, что слухи об отставке Раисы БОГАТЫРЕВОЙ с должности секретаря СНБО не соответствуют действительности.

В Совбезе УНИАН подчеркнули, что разговоры об отставке Р.БОГАТЫРЕВОЙ в разгар политической борьбы – «это скорее чье-то желание, нежели реальный факт».

В аппарате СНБО обращают внимание, что информация об отставке Р.БОГАТЫРЕВОЙ появилась в определенных изданиях, что дает основания говорить о заинтересованности определенных людей в распространении подобных слухов.

Справка УНИАН. Сегодня, 23 февраля, газета «Сегодня» написала, что в воскресенье в нескольких украинских интернет-изданиях, в частности «Обозе», со ссылкой на «источники с Банковой» появилась информация о том, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ об отставке Р.БОГАТЫРЕВОЙ с должности секретаря СНБО.

Поводом стал якобы отказ Р.БОГАТЫРЕВОЙ начинать какие-либо действия против премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО – например, по подготовке отстранения ее от должности главы правительства по обвинению в нарушениях законов во время подписания газовых соглашений с Россией.

Газета пишет, что официально информацию об отставке Р.БОГАТЫРЕВОЙ в Секретариате Президента не подтверждают.