СНБО отрицает слухи об отставке Богатыревой
"Чье-то желание"
В аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявляют, что слухи об отставке Раисы БОГАТЫРЕВОЙ с должности секретаря СНБО не соответствуют действительности.
В Совбезе УНИАН подчеркнули, что разговоры об отставке Р.БОГАТЫРЕВОЙ в разгар политической борьбы – «это скорее чье-то желание, нежели реальный факт».
В аппарате СНБО обращают внимание, что информация об отставке Р.БОГАТЫРЕВОЙ появилась в определенных изданиях, что дает основания говорить о заинтересованности определенных людей в распространении подобных слухов.
Справка УНИАН. Сегодня, 23 февраля, газета «Сегодня» написала, что в воскресенье в нескольких украинских интернет-изданиях, в частности «Обозе», со ссылкой на «источники с Банковой» появилась информация о том, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ об отставке Р.БОГАТЫРЕВОЙ с должности секретаря СНБО.
Поводом стал якобы отказ Р.БОГАТЫРЕВОЙ начинать какие-либо действия против премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО – например, по подготовке отстранения ее от должности главы правительства по обвинению в нарушениях законов во время подписания газовых соглашений с Россией.
Газета пишет, что официально информацию об отставке Р.БОГАТЫРЕВОЙ в Секретариате Президента не подтверждают.