В Украине зарегистрировано 400 тыс. доменных имен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании – администратора домена .UA компании «Хостмастер».

«В Украине зарегистрировано 400 000-ное доменное имя. Юбилейным стало доменное имя третьего уровня krnews.dp.ua, зарегистрированное в публичном географическом домене dp.ua», - отмечается в сообщении.

Первые 27 географических публичных доменов в соответствии с существующим административным делением Украины были делегированы в январе 1993 г. на Конференции украинских Интернет-специалистов. В 1995 году были делегированы короткие (двухбуквенные) синонимы географических публичных доменов.

Сегодня в Украине делегировано 46 географических публичных доменов, в которых зарегистрировано более 25% всех доменных имен украинского домена. Наименьшее количество доменных имен зарегистрировано в публичном домене chernigov.ua, наибольшее - в домене kiev.ua.

Кроме того, в Украине делегировано 7 целевых публичных доменов: com.ua, gov.ua, net.ua, edu.ua, org.ua, in.ua, dominic.ua. Наибольшее количество доменных имен – 137 974 - зарегистрировано в домене com.ua, наименьшее - 9 - в домене dominic.ua.

Согласно п.3.2 Правил домена .UA приватные доменные имена второго уровня в домене .UA делегируются исключительно в случае, если соответствующее доменное имя полностью или его компонент второго уровня (до знака ".", но не включая этот знак), по написанию совпадает со знаком, права на использование которого на территории Украины принадлежат соответствующему регистранту. По состоянию на 16 февраля 2009 года в Украине делегировано 7043 приватных 2LD.

Справка УНИАН. ООО «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области Интернет-технологий - администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия. ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.