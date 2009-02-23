В 2008г. украинские компании заплатили 4 млн. за нелицензионное ПО

В 2008 году украинские компании заплатили 4 млн. грн. за использование нелицензионного программного обеспечения

В 2008 году украинские компании заплатили 4 миллиона гривен за использование нелицензионного программного обеспечения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Ассоциации производителей программного обеспечения (Business Software Alliance, BSA).

«В 2008 году правоохранительные органы Украины осуществили 258 проверок, в результате которых обнаружены нарушения авторских прав компаний – членов BSA. Общая сумма ущерба, причиненного компаниям – членам BSA в результате незаконного использования их продуктов, составила более 4 миллионов гривен», – отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, большая часть пиратского программного обеспечения (ПО) была выявлена в ходе проверок компаний, работающих в сфере недвижимости, а также в рекламном и издательском бизнесе.

По словам юридического представителя BSA в Украине Владислава ШАПОВАЛА, Ассоциация производителей программного обеспечения работает в Украине с начала 2008 года и уже наладила эффективное сотрудничество с органами правопорядка.

По данным пресс-службы, BSA активно работает и в других регионах мира. Так, в результате действий BSA в Европе, на Ближнем Востоке и Африке, в 2008 году сумма, полученная в качестве возмещения убытков и приобретения компаниями лицензионного ПО, превысила 23 миллиона долларов. Из них только более 8 миллионов долларов было выплачено BSA в качестве компенсаций для урегулирования судебных споров, а более 15 миллионов долларов – потрачено компаниями на приобретение программного обеспечения, необходимого для выполнения поставленных задач. В 2008 году в результате расследования 5546 фактов использования и распространения пиратского программного обеспечения в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке BSA довел до этапа судебного разбирательства более 3 тысяч дел.

Справка УНИАН. Ассоциация производителей программного обеспечения (Business Software Alliance) является некоммерческой международной организацией, цель деятельности которой – безопасное и легальное использование программного обеспечения в современном цифровом мире. Ассоциация действует в интересах своих участников – международных производителей программного обеспечения. Имея представительства на международных рынках, BSA активно сотрудничает с правительствами разных стран. Программы и инициативы BSA направлены на развитие инновационных технологий. Участниками BSA являются компании Adobe, Apple, Attachmate, Autodesk, Babylon, Bentley Systems, Centennial Software, CNC, Corel, CyberLink и другие.

Свою деятельность в Украине BSA начала в 2008 году.