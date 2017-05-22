Снова друзья: Россия и Турция подписали заявление о взаимном снятии торговых ограничений

Россия и Турция подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле между государствами.

Читайте такжеВ России подсчитали, во сколько миллиардов обошлась им "помидорная война" с Турцией

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Документы были подписаны по итогам встречи премьер-министров двух стран Дмитрия Медведева и Бинали Йылдырыма.

Под российско-турецким заявлением свои подписи поставили также российский вице-премьер Аркадий Дворкович и его турецкий коллега Мехмет Шимшек.

Напомним, в начале мая президент России Владимир Путин и турецкий глава Реджеп Эрдоган в Сочи договорились об отмене торговых санкций, не решенным остался только вопрос с поставками в Россию турецких помидоров.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года в Сирии турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. После этого 28 ноября 2015 года президент РФ Путин ввел санкции против Турции. В частности, был введен запрет или ограничение внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз в РФ отдельных видов товаров из Турции; запрет или ограничение для организаций, находящихся под юрисдикцией Турции, на выполнение (оказание) ими отдельных видов работ (услуг) на территории РФ.

Отношения между Москвой и Анкарой начали восстанавливаться в середине прошлого года.

Сегодня, 22 мая, в Турции предполагаемому убийце пилота российского Су-24 дали 5 лет тюрьмы.