26 февраля в Киеве откроется Секретариат ГУАМ

26 февраля в Киеве откроется Секретариат международной организации «За демократию и экономическое развитие – ГУАМ».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ сегодня на брифинге.

В частности, он сообщил, что 26 состоится инаугурация Секретариата организации «За демократию и экономическое развитие – ГУАМ».

В рамках мероприятия планируется провести заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ГУАМ (Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы). По словам В.КИРИЛИЧА, в ходе этого заседания будет обсуждаться вопрос о координации усилий стран-членов ГУАМ в связи с финансово-экономическим кризисом.

В.КИРИЛИЧ подчеркнул, что впервые Киев становится столицей международной организации, штаб-квартира которой находится собственно в столице Украины.

Также В.КИРИЛИЧ обратил внимание, что открытие Секретариата демонстрирует, что организация ГУАМ утверждается, формализируется и укрепляется.