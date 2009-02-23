Томенко просит ГПУ отреагировать на введение платы за спортшколы

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО обратился к Генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой принять меры по недопущению нарушений Киевской городской государственной администрацией требований законодательства в сфере физической культуры и спорта и предоставления физкультурно-оздоровительных услуг детям Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

В обращении к генпрокурору вице-спикер отметил, что в Верховную Раду обратилось руководство и тренеры детско-спортивных школ Киева, а также родители детей, которые занимаются в этих спортивных заведениях, с жалобой на неправомерные действия председателя КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, направленные на разрушение сети детских спортивных заведений столицы.

Н.ТОМЕНКО сообщил, что 11 февраля 2009 года под председательством Киевского городского председателя состоялось собрание руководителей всех городских детско-юношеских спортивных школ коммунальной собственности. В ходе встречи Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ предложил разработать и внедрить систему предоставления школами коммунальной собственности платных услуг, финансирования деятельности ДЮСШ и городского бюджета за счет родителей детей, которые посещают внешкольные спортивные заведения. Заместитель председателя ВР отметил, что, по словам участников собрания, указанное предложение было озвучено мэром столицы в манере, недопустимой для общения не только между государственными служащими, а вообще между образованными и воспитанными людьми.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что в соответствии с законодательством Украины государство гарантирует предоставление бесплатных и льготных физкультурно-оздоровительных услуг детям, а финансирование спортивных школ осуществляется в установленном порядке за счет средств учредителя (владельца), то есть из бюджета города.

“Почти 95% посетителей спортивных школ составляют дети из малообеспеченных семей и из семей среднего достатка. Убежден, введение платных услуг в спортивных школах приведет к большим потерям в будущих спортивных достижениях государства. Кроме того, приведет к тому, что эти дети будут лишены возможности укреплять свое здоровье, они будут фактически предоставлены самим себе в послеурочное время, что создаст предпосылки для роста детской преступности”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО также обратился к председателю комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Павлу КОСТЕНКО с просьбой на ближайшем заседании рассмотреть на заседании комитета данную ситуацию.

Заместитель председателя Верховной Рады отметил, что его удивляет невмешательство в ситуацию с ликвидацией физической культуры в Киеве со стороны Секретариата Президента и Министерства по вопросам семьи, молодежи и спорта. По его мнению, что председатель КГГА “охвачен манией незаконных проверок”. Подтверждением этого, по словам заместителя председателя ВР, является документ, в котором Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручает своему заместителю Владимир ГОЛОВАЧУ “по всем структурам, клубам для молодежи, которые пикетировали здание мэрии, провести полную проверку их деятельности” и “забрать у них всю базу данных, кто у них обучается, через 0-51 обзвонить, какие деньги они собирали и за что”. При этом, в этом распоряжении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО отмечается, что если эти клубы “хорошие – оставим, если воры и жулики – будем работать”.

Н.ТОМЕНКО отметил, что такая деятельность председателя КГГА должна быть предметом изучения и соответствующего реагирования не только со стороны Генеральной прокуратуры, но и со стороны Службы безопасности Украины.