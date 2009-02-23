Главное на 23 февраля (день)

Главная новость первой половины дня: Тимошенко согласовала с коалицией кадровые ротации в КМУ

Премьер-министр Юлия Тимошенко согласовала с коалицией кадровые ротации в правительстве.

Об этом сообщает телеканал 1+1, ссылаясь на свои источники в Кабмине и Верховной Раде.

По информации журналистов, министром финансов станет нынешний заместитель главы ведомства Анатолий Мярковский, который будет отчитываться Сергею Тигипко, который в свою очередь займет новообразованную должность вице-премьера по финансовым вопросам.

Кроме того, будет создана новая должность вице-премьера по ТЭК, которую займет глава группы советников Тимошенко Виталий Гайдук. Министра юстиции Николая Онищука должен заменить Виктор Шемчук, а минуглепром может возглавить представитель УНП Александр Клименко. Как известно, в случае, если депутат от блока НУ-НС займет должность в правительстве, новым депутатом от блока станет губернатор Ровенщины Виктор Матчук.

Ранее Матчук заявлял, что не поддержит коалиционное соглашение и будет ставить вопрос об отставке Тимошенко.

Профсоюзы угрожают акциями протеста и требуют адекватных мер от правительства ФПУ вступила в коллективный трудовой спор с Кабмином из-за невыполнения им взятых на себя обязательств

Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) вступила в коллективный трудовой спор с Кабинетом министров из-за невыполнения им своих обязательств, предусмотренных Генеральным соглашением между профсоюзами и правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге председатель ФПУ Василий ХАРА.

Он подчеркнул, что сегодня оценка Федерации профсоюзов социально-экономической ситуации в Украине диаметрально противоположна той, которую дает Кабмин, и подтверждением тому - тысячи писем от людей, которые пишут о массовых остановках предприятий, росте количества уволенных с работы работников, уменьшении заработной платы, социальной помощи.

По прогнозам профсоюзных экспертов, в начале марта ситуация в стране может значительно ухудшиться.

В.ХАРА напомнил, что 23 декабря 2008 года профсоюзы уже выводили людей на забастовку и передали правительству требования срочно разработать ряд мер по выводу страны из кризиса.

В то же время, по его словам, на 11 февраля правительство не предложило профсоюзам такую программу, то есть их требования не были удовлетворены. В связи с этим федерация вынуждена была вступить в коллективный трудовой спор с правительством.

Сейчас, по словам председателя ФПУ, началась так называемая «процедура примирения», то есть создана специальная комиссия с участием представителей профсоюзов и представителей правительства, которые совместно будут искать выход из сложной ситуации, связанной с обязательствами Кабмина перед профсоюзами.

«Это может быть максимум две недели. Через две недели будет известно, что будет в действительности. Мы не заинтересованы в затягивании этого процесса, поскольку ситуация в экономике ухудшается, и если мы не убедим Кабмин принять кардинальные меры по минимизации последствий экономического кризиса, то у нас в стране может быть беда. Люди выйдут на улицы, и эта неуправляемая масса может спровоцировать не просто безпорядки, не просто акции протеста, но и такие нежелательные события, которые повлекут за собой много негативного в стране», - убежден В.ХАРА.

Он подчеркнул, что первоочередным требованием ФПУ к Кабмину является именно поддержка отечественных товаропроизводителей и сохранение таких важных отраслей, как металлургия, машиностроение.

«Если они (члены правительства – УНИАН) осознают, предложат график выполнения наших требований, то мы готовы рассмотреть этот график и объяснить людям, что придется еще немножко подождать, прежде чем будут реализованы эти пункты. Если Кабмин не воспримет это правильно и откажется от выполнения тех обязательств, которые он подписал, мы вынуждены будем перейти к жесткой оппозиции и наращивать акции протеста», - подчеркнул В.ХАРА.

По его данным, на сегодняшний день членов ФПУ во всех регионах Украины насчитывается около 9 млн. чел.

Сегодня в Киеве проходит Всеукраинское собрание председателей первичных профсоюзных организаций Федерации профсоюзов Украины.

Новости финансовой сферы: 5 тыс. заемщиков банков также угрожают акцией протеста 5 тыс. участников акции против произвола банков и государства сегодня обещают прийти к Национальному банку, под стены Секретариата Президента, Кабинета Министров и Верховной Рады.

Большинство из них – заемщики банков. Они будут просить финансистов в этих новых для всех экономических условиях учитывать и их интересы, передает ICTV.

Протестующие хотят подписать меморандум с банками. В нем предусмотреть: заемщики могут выплачивать кредиты по курсу, который действовал на момент заключения соглашения о ссуде, а банки не имеют права повышать процентные ставки.

Также люди будут требовать отсрочки выплат кредита, если не смогут его выплачивать. Иначе угрожают массовыми акциями. Утверждают, что доведены до отчаяния, поэтому не позволят забрать у них последнее, отмечает телеканал.

Акционеры «Родовид Банка» рассмотрят участие государства в капитализации Акционеры ОАО «Родовид Банк» рассмотрят вопрос участия государства в капитализации банка. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в прессе в субботу.

Согласно предоставленной информации, внеочередное собрание акционеров запланировано на 26 февраля т.г.

Как сообщалось, в соответствии с Порядком участия государства в капитализации банков, необходимым условием участия государства является принятие соответствующего решения собранием акционеров (участников) или временным администратором банка о необходимости участия государства в капитализации банка по стоимости акций, определенной на основании вывода о результатах диагностического обследования банка. Кроме того, в банке должно быть принято решение о временном ограничении размера заработной платы работников банка, материальных вознаграждений и других расходов после проведения капитализации.

На собрании 26 февраля акционеры «Родовид Банка» намерены рассмотреть также вопрос об отмене решений внеочередного собрания, которое состоялось 30 января т.г.

Напомним, тогда было принято решение о вхождении нового стратегического партнера, а также об увеличении уставного капитала банка на 700 млн. грн.

Ранее банк заявлял о завершении переговорного процесса по привлечению внешнего инвестора в лице группы компаний «Истил», которая претендует на 39% акций банка. Завершение самой сделки было запланировано на конец марта 2009 года.

В банке не комментируют повестку дня внеочередного собрания, которое запланировано на 26 февраля.

«Родовид Банк» контролирует Сергей БУБКА.

В Банке регионального развития вводится куратор от НБУ Куратор будет следить за целевым использованием средств, выделенных банку на рефинансирование.

Об этом УНИАН сообщила начальник юридического управления банка Мария КОРНЕВА.

«Куратор не будет исполнять функций временного администратора, он будет контролировать, как банк использует средства, выделенные на рефинансирование», – отметила она.

Сумму рефинансирования М.КОРНЕВА не уточнила, ссылаясь на конфиденциальность информации.

По данным НБУ, на 1 января 2009 года акциями банка владели: ЗАО «РодАн-Капитал (прямое участие – 34,4462%), Валерий КСЕНЗЕНКО (прямое участие – 33,2045%, опосредованное – 52,1724%), ООО «ИБК «Мисто» (прямое участие – 17,7262%).

Новости столицы: Прокуратура Киева опротестовала распоряжение КГГА о повышении коммунальных тарифов для населения Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным пресс-службы, тщательная проверка распоряжений КГГА от 30 января 2009 года №№ 95, 96, 97, в соответствии с которыми установлены, утверждены и согласованы новые тарифы на тепловую энергию и коммунальные услуги для населения, засвидетельствовала, что вышеупомянутыми распоряжениями установлены и согласованы тарифы, которые применяются для населения вообще и отдельно, – для категорий малообеспеченных слоев.В то же время, обращают внимание в прокуратуре, это фактически повторяет обеспеченные действующим законодательством и предоставленные государством социальные гарантии для граждан, которые имеют недостаточный для оплаты таких услуг уровень совокупного дохода.

Таким образом, несмотря на заявленную позитивность намерения городских властей определенным образом уменьшить размер оплаты за жилищно-коммунальные услуги для отдельных категорий жителей, принятые решения противоречат действующему законодательству, отметили в прокуратуре.

Кроме этого, поскольку распоряжениями КГГА согласованы тарифы на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды без согласования с Государственной инспекцией по контролю за ценами в городе Киеве относительно экономического обоснования расходов на указанные услуги, состоялось прямое нарушение требований стст. 22, 31 Закона Украины “О жилищно-коммунальных услугах”, п.52 постановления Кабинета Министров Украины от 12.07.06 г. №959, п.95 постановления от 10.07.06 г. №955 и пп. 2–4, 6 Приказа Минэкономики №67 от 07.03.07 г.

Также, отметили в прокуратуре, указанные распоряжения КГГА не только зарегистрированы и опубликованы с нарушением месячного срока для принятия от граждан замечаний и предложений к ним, но и не согласованы с Государственным комитетом Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в городе Киеве, что противоречит требованиям стст. 9, 21 Закона Украины “О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности”.

Как сообщалось ранее, 1 февраля в газете «Хрещатик» были опубликованы распоряжения КГГА №№ 95-97 от 30 января 2009 года, которые предусматривают поэтапное – с 1 февраля и с 1 апреля текущего года - приведение тарифов к экономически обоснованным расходам. В общей сложности предусмотрено повышение в приблизительно 2 раза на первом этапе, да еще в два раза – на втором.

Прокуратура Киева поручила проверить тарифы на ритуальные услуги Прокуратура Киева поручила Государственной инспекции по контролю за ценами в Киеве проверить размеры тарифов на ритуальные услуги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

При этом в прокуратуре отметили, что в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 26 января 2009 № 81 учтен необходимый минимальный перечень отдельных ритуальных услуг, предусмотренный приказом Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства № 193 от 19 ноября 2003 года.

Как сообщалось, в Киеве установлены тарифы на ритуальные услуги, которые включены в необходимый минимальный перечень отдельных видов ритуальных услуг, предоставляемых специализированным коммунальным предприятием “Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания” и “Киевский крематорий”.

Соответствующее распоряжение КГГА “Об установлении тарифов на ритуальные услуги, которые включены в необходимый минимальный перечень отдельных видов ритуальных услуг” было опубликовано в муниципальной газета “Хрещатик” (№137 (570)).

Как отмечено в документе, льготы на оплату ритуальных услуг и пособие на захоронение будут предоставляться в соответствии с действующим законодательством Украины.

В соответствии с распоряжением, заключение договора, предусматривающего заказ на организацию и проведение захоронения, стоит 38 грн.; стоимость копания могилы в зависимости от почвы, размера гроба, способа осуществления работы и времени года установлена от 330 грн. до 1 тыс. 280 грн.

Захоронение урны с прахом стоит от 55 грн. до 430 грн.; монтаж памятника (без его изготовления) – в зависимости от его веса от 625 грн. до 1 тыс. 530 грн., демонтаж намогильного сооружения – от 120-160 грн. до 225-310 грн. (в зависимости от времени года и веса).

Выдача свидетельства о захоронении оценена в 5 грн.

Кремация в стандартном гробу стоит 590 грн., в специальном – 650 грн., захоронение (подзахоронение) урны с прахом в зависимости от времени года – 380 и 475 грн.

Томенко просит ГПУ отреагировать на введение платы за спортшколы Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО обратился к Генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой принять меры по недопущению нарушений Киевской городской государственной администрацией требований законодательства в сфере физической культуры и спорта и предоставления физкультурно-оздоровительных услуг детям Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

В обращении к генпрокурору вице-спикер отметил, что в Верховную Раду обратилось руководство и тренеры детско-спортивных школ Киева, а также родители детей, которые занимаются в этих спортивных заведениях, с жалобой на неправомерные действия председателя КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, направленные на разрушение сети детских спортивных заведений столицы.

Н.ТОМЕНКО сообщил, что 11 февраля 2009 года под председательством Киевского городского председателя состоялось собрание руководителей всех городских детско-юношеских спортивных школ коммунальной собственности. В ходе встречи Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ предложил разработать и внедрить систему предоставления школами коммунальной собственности платных услуг, финансирования деятельности ДЮСШ и городского бюджета за счет родителей детей, которые посещают внешкольные спортивные заведения. Заместитель председателя ВР отметил, что, по словам участников собрания, указанное предложение было озвучено мэром столицы в манере, недопустимой для общения не только между государственными служащими, а вообще между образованными и воспитанными людьми.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что в соответствии с законодательством Украины государство гарантирует предоставление бесплатных и льготных физкультурно-оздоровительных услуг детям, а финансирование спортивных школ осуществляется в установленном порядке за счет средств учредителя (владельца), то есть из бюджета города.

“Почти 95% посетителей спортивных школ составляют дети из малообеспеченных семей и из семей среднего достатка. Убежден, введение платных услуг в спортивных школах приведет к большим потерям в будущих спортивных достижениях государства. Кроме того, приведет к тому, что эти дети будут лишены возможности укреплять свое здоровье, они будут фактически предоставлены самим себе в послеурочное время, что создаст предпосылки для роста детской преступности”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО также обратился к председателю комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Павлу КОСТЕНКО с просьбой на ближайшем заседании рассмотреть на заседании комитета данную ситуацию.

Заместитель председателя Верховной Рады отметил, что его удивляет невмешательство в ситуацию с ликвидацией физической культуры в Киеве со стороны Секретариата Президента и Министерства по вопросам семьи, молодежи и спорта. По его мнению, что председатель КГГА “охвачен манией незаконных проверок”. Подтверждением этого, по словам заместителя председателя ВР, является документ, в котором Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручает своему заместителю Владимир ГОЛОВАЧУ “по всем структурам, клубам для молодежи, которые пикетировали здание мэрии, провести полную проверку их деятельности” и “забрать у них всю базу данных, кто у них обучается, через 0-51 обзвонить, какие деньги они собирали и за что”. При этом, в этом распоряжении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО отмечается, что если эти клубы “хорошие – оставим, если воры и жулики – будем работать”.

Н.ТОМЕНКО отметил, что такая деятельность председателя КГГА должна быть предметом изучения и соответствующего реагирования не только со стороны Генеральной прокуратуры, но и со стороны Службы безопасности Украины.

Президент празднует 55-летие в семейном кругу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня взял один день в счет ежегодного отпуска, чтобы отпраздновать день рождения в семейном кругу. Сегодня В.ЮЩЕНКО исполняется 55 лет.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства со ссылкой на пресс-секретаря Президента Ирину ВАННИКОВУ.

Сейчас В.ЮЩЕНКО с семьей находится в государственной резиденции «Синегора» (Ивано-Франковская область).

Пресс-секретарь сообщила, что завтра глава государства начнет рабочую неделю в Киеве.