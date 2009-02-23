Ющенко: референдум по Конституции мог бы стать компромиссом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что общенациональный референдум по Конституции для восстановления баланса между ветвями власти может стать компромиссом, который бы устроил все политические силы.

Такое мнение он высказал в интервью журналу «Корреспондент» от 20 февраля 2009 года.

В.ЮЩЕНКО отметил, что конструкция, которая была привнесена в Конституцию, глубоко нерациональна.

«Люди, которые стояли за конституционной реформой, мечтали об одном – когда для них перестала сиять звезда третьего срока президентства, они сделали все, чтобы полномочия Президента перешли премьер-министру. Полномочия, которые были на Банковой, перекочевали на институт на Грушевского, который называется правительством, а часть полномочий перешла к парламенту», - сказал Президент Украины.

По словам В.ЮЩЕНКО, был допущен один серьезный негатив, поскольку был утрачен баланс власти. Он отметил, что не может нестабильный институт, которым является парламент Украины, формировать стабильную политику и формировать стабильную власть.

«Нестабильность не может породить стабильность. Но парламент получил мандат от людей, в нем сегодня две мегапартии являются полярными силами, которые будут постоянно бороться. А институт стабильности, которым раньше был институт президентства, сегодня исключен из игры», - сказал глава государства.

По его мнению, нам нужно серьезно реконструировать строй в стране, и в поисках этого ответа нам нужно опираться на наиболее демократический метод.

«Я глубоко убежден, что только общенациональный референдум по Конституции может быть тем компромиссом, который устроил бы все политические силы», - сказал В.ЮЩЕНКО.