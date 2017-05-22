Транш от ЕС, рост ВВП и рекордные потери крупнейших акционеров мира: главные экономические события недели (инфографика)

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Как говорится в дайджесте аналитиков CoreStone, численность населения с начала года уменьшилась на 61,8 тыс человек, до 42522,8 тыс человек (по состоянию на 1 апреля 2017 года). За 4 месяца 2017 года произведено 2064 автотранспортных средства — на 92% больше прошлогоднего результата; к тому же, импорт легковых автомобилей в I квартале вырос почти на 80% — до 29 тыс. авто на $417 млн. Доля автомобилей с пробегом выросла с 27% до 42%.

Акционеры Facebook, Microsoft, Amazon, Inditex потеряли за день около $35 млрд за политические скандалы в США.

Также аналитики выделили увеличение ВВП в I квартале на 2,4% по сравнению с I кварталом 2016 года и уменьшение на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом.