АНОНС на 23 февраля 2009г.

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Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко примет участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня Защитника Отчизны (Парк Славы).

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11-00 - Министр транспорта и связи Украины Иосиф Винский примет участие в торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отчизны в Администрации Госспецтрансслужбы: поздравит ветеранов и молодежь, объявит благодарности и наградит лучших военнослужащих.

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11-00 - Пресс-конференция на тему: "Правда об иркутской катастрофе самолета Ан-124 Руслан 06.12.1997 года. Состояние и стратегия развития авиапрома Украины". Участники: генеральный конструктор Запорожского машиностроительного конструкторского бюро "Ивченко-Прогресс", Герой Украины, член-корреспондента НАНУ, лауреат Госпремий СССР и Украины Федор Муравченко; депутат Верховной Рады Украины, председатель совета директоров ОАО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев; глава государственного авиастроительного концерна "Антонов", генеральный конструктор АНТК Дмитрий Кива

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12-00 - Пресс-конференция на тему: «Спасут ли $10 миллионов украинскую благотворительность?», посвященная Международному дню корпоративной филантропии. Вопросы: 10 миллионов долларов выделило правительство США на развитие корпоративной благотворительности и гражданского общества Украине. Кто и как их потратит? Выживет ли благотворительность бизнеса в Украине? Зачем предпринимателям тратиться на преодоление проблем общества и как оценить результат. Участники: Анна Гулевская-Черныш, директор Украинского форума благотворителей; Юлия Щербинина, координатор сети Глобального договора, Представительство ООН в Украине; Ирина Билоус, зам.директора проекта "Объединяемся ради реформ" (UNITER); Анастасия Матюшина, менеджер по корпоративным связям компании «Филлипс-Украина» (“Интермедиа консалтинг”, ул.Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: ”Кому петля на шею, а кому сверхдоходы?” Тысячам, а то и миллионам граждан не дождаться своего жилья в обещанные сроки, а возможно и вообще. Участники: председатель Комитета по борьбе с социальными злоупотреблениями Виталий Хибовский, представители ВОО «Национального развития могучей Украины» Татьяна Гордина, Алексей Луценко; частные предприниматели (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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14-00 - Состоится подписание Меморандума о сотрудничестве и создании благоприятной налоговой среды в Украине между Государственной налоговой администрацией Украины и Федерацией работодателей Украины

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15-00 - Пресс-конференция на тему: “Атомная энергетика Украины: шаг к независимому энергетическому будущему или „соме baсk in USSR” ?”. Приглашены: Владимир Бронников, вице-президент НАЭК «Энергоатом»; Светлана Голикова, ген.директор «TransEnergoConsulting»; Людвиг Литвинский, директор Государственного научно-инженерного центра по контролю и аварийному реагированию и др.