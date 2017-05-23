Сайт системы электронных закупок Prozorro не работает

Работа сайта системы электронных закупок Prozorro заблокирована. При загрузке появляется сообщение об ошибке.

"Центральная база данных работает в штатном режиме, доступ в кабинеты заказчиков и бизнеса как работал, так и работает через авторизованные площадки, не работает только портал prozorro.gov.ua", - сообщили ЭП в пресс-службе Prozorro.

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На вопрос о том, по каким причинам не работает портал, в Prozorro ответили: "По техническим причинам. Проводятся работы по восстановлению доступа. Когда он будет восстановлен пока еще неизвестно".

"Не работает только портал, ЦБД как работала, так и работает, доступ в кабинеты через площадки есть, аукционы проводятся, объявления о покупке можно подать", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что электронная система государственных закупок Prozorro, 1 августа прошлого года ставшая обязательной для использования при надпороговых закупках, за время своего функционирования позволила сэкономить 24 млрд грн бюджетных средств.