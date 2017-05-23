Кабмин Гройсмана: эксперты составили рейтинг эффективности украинских министерств (инфографика)

Команда экспертов VoxUkraine провела оценку работы правительства под руководством Владимира Гройсмана. Издание проанализировало, как каждому министерству удалось выполнить запланированные приоритетные шаги на 2016 год, также свою оценку предоставили независимые эксперты.

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Общая оценка составлялась в соответствии с разработанной методологией и включала следующие компоненты:

- оценка программы Кабинета Министров Украины для каждого министерства

- оценка выполнения программы КМУ

- экспертная оценка реформаторской деятельности министерств

- ответ министерств на информационный запрос VoxUkraine

По каждому компоненту министерство могло набрать от -2 до 2 баллов. Кроме того, министерства, ответившие на запрос VoxUkraine, получали дополнительные 0,5 балла за полный ответ.

Лидерами общего рейтинга правительства Гройсмана за 2016 год оказались Министерство финансов, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки.

Отметим, что Министерство финансов было в тройке лидеров и в правительстве Арсения Яценюка, в то время как Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки занимали там почти последние места.

Также по сравнению с предыдущим исследованием существенно повысило свое место в рейтинге вновь созданное Министерство временно оккупированных территорий, одновременно ухудшились показатели у Министерства молодежи и спорта и МИД.

Только четыре министерства смогли выполнить программу КМУ более чем на 80%. Министерство культуры выполнило программу КМУ на 100% хотя за год количество задач этого министерства сократилась вдвое. В начальной версии было запланировано 10 задач, но в последней осталось только 5. То есть могло бы быть выполнение программы только на 50%, но так как анализировалась последняя редакция программы КМУ министерству было засчитано 100% выполнение.

Четыре министерства выполнили программу КМУ на 40% и меньше. Среди них оказались Министерство инфраструктуры (40%), Министерство энергетики (33,33%) и Министерство аграрной политики и продовольствия (25%).

Оценка происходила по следующей шкале:

1. Максимально старались следовать курсу реформ – 2 балла

2. Периодически наблюдались попытки следовать курсу реформ – 1 балл

3. Выполняли исключительно текущие обязанности и не пытались внедрять реформы – 0 баллов

4. С текущими обязанностями упражнялись посредственно, саботировали реформы – (-1)

5. Плохо выполняли даже текущие обязанности, не говоря уже о реформах – (-2) балла.