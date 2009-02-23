ГЛАВНОЕ на 23 февраля (вечер)

Анекдот в тему:

Первое правило переходной экономики:

- На каждого экономиста найдется экономист такой же величины с противоположным мнением.

Второе правило переходной экономики:

- И оба они неправы.

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Хроника дня

Финансовый рынок

Доллар на межбанке перевалил за 9 грн.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке продолжился галопирующий рост цен на американскую валюту. Торги по доллару США открылись котировками 8,5150/8,6325, к 12:00 цены выросли до 8,8250/8,8850, а к закрытию ценовые уровни достигли верха – 9,0000/9,0500 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,7000/7,9000.

В России празднуют День защитника Отечества, поэтому торги по российской валюте были возможны только на ТОМ’е.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2910/11, а к 15:00 упали до 1,2802/03. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9860/11,1515, к 12:00 цены ушли вверх – 11,3470/10,4385. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 11,4390/11,5235.

Курс 9 грн. за доллар не обоснованный и вызван неуверенностью общества.

Об этом первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Цена 9 грн. за доллар не является обоснованной. Она вызвана неуверенностью, которую переживает украинское общество – экономической, политической и программной», - сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, выработка общей позиции Президента, правительства и Национального Банка Украины могла бы успокоить общество и стабилизировать ситуацию, иначе на рост доллара будут оказывать влияние психологические факторы.

По мнению А.ШЛАПАКА, если принять единую позицию, курс вернется до 7-7,7 грн. за доллар.

Национальный банк Украины ввел временную администрацию в ЗАО АКБ «Одесса-Банк».

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Временным администратором банка сроком на один год назначена Людмила ЗОЛОТЕЕВА.

«С целью создания благоприятных условий для возобновления финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев – с 23 февраля до 22 августа 2009 года», – говорится в сообщении.

На сегодня временные администрации введены Нацбанком в восьми украинских банках: "Надра", "Киев", "Национальный кредит", "Причерноморье", «Укрпромбанк», «Захидинкомбанк», «Проминвестбанк», «Одесса-банк».

Совет Национального банка Украины установил прогнозные темпы роста в 2009 году монетарной базы на уровне 106%, денежной массы – 108%.

Это предусмотрено в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2009 год (с изменениями от 10 февраля 2009 года), которые были обнародованы на сайте Нацбанка в понедельник.

В предыдущем варианте Основных принципов денежно-кредитной политики от 15 сентября 2008 года Совет НБУ прогнозировал рост денежной массы в 2009 году на уровне 130-135%, при этом прогноз по изменению монетарной базы не указывался.

В документе подчеркивается, что прогноз монетарных индикаторов определен в соответствии с одобренными Кабинетом Министров Украины основными прогнозными макроэкономическими показателями на 2009 год.

В документе, обнародованном на сайте Нацбанка, говорится, что «в условиях значительной волатильности динамики обменного курса и при наличии внешних факторов, которые находятся вне влияния со стороны Национального банка, значение прогнозного обменного курса гривни на 2009 год в Основных принципах денежно-кредитной политики не указывается».

НБУ на 24 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 23 февраля – 770.0000)

100 EUR – 985.4460 (на 23 февраля – 969.5070)

10 RUR – 2.1344 (на 23 февраля – 2.1344)

Сотрудничество Украины и МВФ

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК надеется, что до конца текущей недели удастся согласовать позицию всех ветвей власти относительно дальнейших переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) и пригласить миссию МВФ для завершения переговоров на тему предыдущего транша и относительно предоставления второй части кредита.

Об этом А.ШЛАПАК сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

"Я надеюсь, что на этой неделе состоится специальное совещание, в рамках которого примут участие все первые руководители государства, чтобы согласовать нашу позицию на переговорах с МВФ. Надеюсь, мы будем иметь возможность в начале следующей недели или в конце этой недели пригласить миссию МВФ для завершения переговоров... чтобы на следующей неделе мы приняли в парламенте необходимые законодательные акты и договорились о получении следующего транша”, – сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, для Украины очень важно дальнейшее сотрудничество с МВФ. “Ни один серьезный инвестор, начиная от Всемирного банка, России, не сядет за стол переговоров с нами, пока нет программы сотрудничества с МВФ. Надеюсь, что эту задачу мы успешно решим", – сказал А.ШЛАПАК.

При этом он напомнил, что МВФ высказал Украине ряд замечаний, в частности, относительно невыполнения нашей страной ряда условий и обязательств, которые она взяла на себя, – сбалансировать государственный бюджет до 1% ВВП, сделать его бездефицитным и т.д. Также одним из замечаний является вмешательство правительства в деятельность НБУ и необеспечение стабильности валютного курса.

По словам А.ШЛАПАКА, Украине необходимо выработать единую позицию правительства, Президента Украины и Национального Банка относительно переговоров с МВФ.

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК и Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Вильям ТЕЙЛОР обсудили состояние и перспективы продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом в рамках реализации кредитной программы stand-by.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Также во время беседы обсуждались актуальные вопросы украинско-американского сотрудничества, в частности, о дальнейшем развитии двустороннего политического диалога.

Законодательство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратится в Конституционный Суд относительно статьи 36 закона о введении временных надбавок к действующим ставкам ввозной пошлины на импортные товары.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сообщил на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в Кабинете министров Александр ШЛАПАК.

Он напомнил, что на прошлой неделе В.ЮЩЕНКО подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом».

По словам А.ШЛАПАКА, Президент подписал этот закон, учитывая идеологическое обстоятельство – необходимость поддержки национального производителя, но закон не является безупречным.

А.ШЛАПАК напомнил, что Президент уже применил право вето к этому закону, поскольку он предусматривал, что перечень товаров, на ввоз которых устанавливается дополнительная пошлина, устанавливает Кабмин. После исправления этой нормы путем передачи такого права парламенту Президент подписал закон. Однако в ближайшие дни ожидается представление в Конституционный Суд Украины относительно конституционности статьи 36 данного закона, которая предусматривает возможность предоставить правительству право продлевать на полгода действие дополнительных пошлин.

«Неконституционно передавать правительству право на продление таможенных ставок, поскольку, в соответствии с Конституцией - это прерогатива парламента», – сказал А.ШЛАПАК. Он отметил, что вызывает вопрос и сам перечень товаров. В частности, в него внесены товары, которые импортируются из стран, с которыми заключены соглашения о режиме свободной торговли, или товары, объемы экспорта которых очень малы или имеют тенденцию к уменьшению.

«Поскольку закон предусматривает право КМУ снизить пошлину до существующей прежде, Президент в своем письме просит немедленно рассмотреть этот перечень и минимизировать его», – сообщил первый заместитель главы Секретариата.

Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к закону о поддержке «Артека» с целью сохранения в государственной собственности 2,8 гектаров земли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сказал во время брифинга первый заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Кабинете Министров Александр ШЛАПАК.

Он также напомнил, что Президент 20 февраля применил право вето к закону о № 906-VI «О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия».

А.ШЛАПАК отметил, что это вето никоим образом не заблокировало деятельность этих детских центров. Президент не мог не заметить, что в законе при определении размера земельных участков, которые предоставлены в постоянное пользование центру «Артек» и принадлежат к землям государственной собственности и не подлежат отчуждению, не учтен земельный участок размером 2,8 гектара бывшего пансионата «Аю-Даг» (с пляжной зоной), который находится в «Артеке» на праве хозяйственного ведания.

«Это позволит сохранить его в государственной собственности», – сказал А.ШЛАПАК. Он отметил, что это замечание является принципиальным.

При этом первый заместитель главы Секретариата Президента напомнил, что В.ЮЩЕНКО подписал закон «О внесении изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете на 2009 год», который предусматривает увеличение финансирования международного детского центра «Артек.

По словам А.ШЛАПАКА, сначала планировалось, что дополнительные 60 млн. грн. будут направлены на «Артек» за счет сокращения расходов на функционирование Президента, Кабмина и Верховной Рады, но в итоге сократили расходы Президента, а остальные необходимые средства перевели на дефицит бюджета.

Информация для киевлян

Прокуратура столицы опротестовала решение Киевского городского совета №657/657 «О размещении малых архитектурных форм и временных сооружений в городе Киеве» от 27 ноября 2008 г., в соответствии с которым полномочия по размещению временных сооружений – так называемых МАФов – переданы единому оператору – коммунальному предприятию «Киевское инвестиционное агентство».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Прокурорская проверка засвидетельствовала, что решение Киевсовета не только нарушает требования земельного законодательства относительно порядка распоряжения землями территориальной общины, но и не согласовано с Государственным комитетом Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в городе Киеве.

Фракция «Блока Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете заявляет, что в проекте бюджета Киева на 2009 год не предусмотрены средства для компенсации потерь коммунальных предприятий «Киевский метрополитен» и «Киевпасстранс» за перевозку льготных категорий граждан.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы депутатской фракции со ссылкой на председателя Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта и связи Дмитрия ОЛИЙНЫКА.

Отмеченная комиссия требует внести в проект бюджета столицы на текущий год 153,2 млн. грн. на компенсации на проезд льготников, а именно: 88,2 млн. грн. для КП «Киевский метрополитен» и 65 млн. грн. - КП «Киевпасстранс».

«В соответствии с решениями Киевсовета выделять средства на такие компенсации - и студентам, и малозащищенным, и школьникам - КГГА просто обязана. Если будет принят предложенный КГГА вариант бюджета на 2009 год без изменений (от) транспортной комиссии, это будет означать, что ни одна категория киевлян своим правом бесплатного или льготного проезда в этом году не воспользуется», - отметил Д.ОЛИЙНЫК.

Согласно его информации, в соответствии с обращением КП «Киевский метрополитен», на компенсации из городского бюджета за льготный проезд на 2009 год малозащищенных слоев населения нужно почти 44 млн. грн., около 27 млн. грн. - на студентов, 4,15 млн. на школьников, около 10,5 млн. грн. на милиционеров, почти 6 млн. – на почтальонов «Укрпочты» и тому подобное. Следовательно, общая сумма необходимых компенсаций метрополитена составляет 88,2 млн. грн.

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(УНИАН)