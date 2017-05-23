Prozorro сэкономило для бюджета 24 миллиарда гривень - Гройсман

Электронные торговые площадки, подключенные к базе данных Prozorro и обеспечивающие качественное сопровождение участия представителей бизнеса в государственных закупках, дают возможность предпринимателям получить свободный доступ к выгодным госзаказам и позволяют экономить миллиарды бюджетных средств за счет увеличения конкуренции на тендерах.

Об этом заявили представители правительства на международном Форуме по закупкам, профессиональной этике, управлению и открытости (PRIMO), который впервые за время своего существования проходит в Украине.

В частности, премьер-министр Владимир Гройсман, открывая форум, отметил, что использование Prozorro уже позволило сэкономить 24 млрд грн бюджетных средств на госзакупках путем увеличения прозрачности тендеров и вовлечения большего количества представителей бизнеса в выполнение госзаказов.

«Сегодня мы можем констатировать тот факт, что система Prozorro является не только конкурентной, не только открытой, но и экономит ресурсы для государственного бюджета. По нашим подсчетам, с момента внедрения достигнута экономия бюджетных средств, средств, принадлежащих государству, украинскому народу, – 24 млрд грн», – сказал премьер.

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Присутствовавший на форуме заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов отметил, что электронные торговые площадки, подключенные к Prozorro, помогают привлекать бизнес в госзакупки за счет удобных сервисов и способствуют конкуренции на тендерах.

«У нас есть центральная база данных закупок, которая принадлежит государству. Она доступна частному бизнесу через коммерческие платформы – наших партнеров. Они занимаются обслуживанием клиентов, оформлением контрактов, платежами и подобными вещами, что дает возможность государству сконцентрироваться на развитии технической составляющей и профессионализации закупок. Сейчас у нас около 80 таких площадок, которые обеспечивают бизнес необходимыми сервисами и создают конкурентные условия проведения госзакупок», – сказал Нефедов.

К участию в форуме впервые с 2005 года была приглашена и банковская структура – крупнейший украинский банк «ПриватБанк», который создал первую в стране электронную площадку, подключившуюся к Prozorro. Выступая на форуме, председатель правления «ПриватБанка» Александр Шлапак сообщил, что широкая клиентская база и новые технологии позволили создать эффективную торговую площадку, на которую поступает около 1000 новых госзакупок в день.

«Широкая клиентская база – хочу подчеркнуть, более 60% юридических лиц Украины имеют счета в нашем банке – и новые технологии позволяют нам довольно быстро внедрять новые продукты. Этот принцип объединения широкой клиентской базы и современных технологий мы использовали при создании продукта, который называется «ПриватМаркет». «ПриватБанк» создал «ПриватМаркет» для простого выхода бизнеса в онлайн. Уже сейчас зарегистрировано более 98 тыс. предприятий и проводятся тысячи операций в неделю. Это идеальный инструмент для работы бизнеса с государством. В то же время любое государственное или коммунальное предприятие может создавать тендер в Prozorro через «ПриватБанк». Государственная компания, которой необходима закупка, через площадку «ПриватМаркет» может за пару минут создать закупку», – рассказал Шлапак.

По словам главы «ПриватБанка», электронная торговая площадка «ПриватМаркет» проводит анализ всех новых закупок по данным о средних ценах поставщиков. В случае выявления мошеннических операций система уведомляет всех заинтересованных наблюдателей. Таким образом, откровенно сомнительные тендеры по завышенной цене на базе торговой площадки невозможны.

После объявления тендера система самостоятельно подбирает проверенные компании, которые потенциально могли бы принять участие в тендере (в базе таких компаний около 500 тысяч), и направляет им приглашение. Принять участие в тендере компания может уже через 5 минут после его объявления, при этом даже не обязательно иметь страховой депозит. Кроме того, банк в дальнейшем планирует уведомлять организаторов закупок об уровне надежности победителя тендера.

Шлапак подчеркнул, что по результатам анализа опыта работы с тендерами Prozorro в банке пришли к выводу о достижении сокращения бюрократии и устранения человеческого фактора как ключевых условий преодоления коррупции в госзакупках.

«Ликвидировать базу для коррупции возможно лишь при условии резкого сокращения бюрократии и человеческого фактора при определении необходимых сроков и стоимости закупок. Это возможно сделать путем автоматизации процесса, прежде всего на государственных производственных предприятиях, в коммунальной и бюджетной сферах. Простой пример – в производственном процессе период и объемы закупки сырья и материалов четко определены технологией. Автоматизированная система инициации закупок будет работать автоматически по технологическому календарю», – отметил председатель правления «ПриватБанка».

Как сообщал УНИАН, экспертная организация Transparency International призывает Украину распространить обязательное использование системы Prozorro на допороговые госзакупки, которые включают закупки до 200 тыс. грн для товаров и до 1,5 млн грн для работ. На данный момент допороговые закупки составляют около 60% от всех госзакупок в стране.

Справка УНИАН. Форум по закупкам, профессиональной этике, управлению и открытости (PRIMO) был инициирован Всемирным банком в 2005 году. Форум является международной площадкой для обмена опытом и знаниями в области реформирования системы государственных закупок.