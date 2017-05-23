Рада упростила выдачу иностранцам разрешений на работу в Украине

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон об упрощении выдачи иностранцам разрешений на работу и вида на жительство в Украине.

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За принятие закона №4541 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уменьшении барьеров для привлечения иностранных инвестиций (об отмене регистрации иностранных инвестиций и внесении изменений в правила трудоустройства и проживания иностранцев)" проголосовали 239 народных депутата при необходимых 226.

"Целью законопроекта является приведение процедур выдачи разрешений на применение труда иностранцев и удостоверений на временное жительство в Украине к нормам украинского законодательства и международных требований. Этот закон снимает регуляторные барьеры, устанавливая исчерпывающий перечень документов, который чиновники имеют право требовать от заявителей", - сказал заместитель председателя Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Сергей Кираль, представляя данный законопроект.

Согласно пояснительной записке, упрощение выдачи иностранцам разрешений на работу будет способствовать привлечению иностранных менеджеров и иностранных квалифицированных работников, что является необходимым на первых этапах развития дочерних предприятий иностранных компаний в Украине.

Кроме того, законопроект предоставляет право получать вид на жительство в Украине иностранным инвесторам, которые имеют существенную долю в украинских предприятиях, но не трудоустроены на них. Это позволит им проводить в Украине достаточное время для контроля за деятельностью предприятий.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2016 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №4541 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уменьшении барьеров для привлечения иностранных инвестиций (об отмене регистрации иностранных инвестиций и внесении изменений в правила трудоустройства и проживания иностранцев)".

26 июня прошлого года вступил в силу закон об отмене обязательности государственной регистрации иностранных инвестиций для предприятий и банков.

Закон упрощает порядок привлечения инвестиций и вводит заявительный принцип государственного учета инвестиций, по которому всю статистическую информацию предоставляют предприятия с иностранным капиталом и банки.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году вырос на 17%, до 4,4 миллиарда долларов.

При этом объем освоенных капитальных инвестиций в Украине в 2016 году составил 326,2 миллиарда гривень, что в сопоставимых ценах на 16,4% больше показателя за аналогичный период 2015 года.