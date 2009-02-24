АНОНС на 24 февраля 2009 г.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко проведет встречу с председателями областных советов.

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Брифинг заместителя министра – председателя Госавтотрансадминистрации Леонида СЕРГИЕНКО, где будут рассмотрены основные требования автомобильных перевозчиков к власти.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Национальный Форум Профсоюзов Украины предупреждает об угрозе неконтролированного всеукраинского забастовочного движения». Участники обнародуют факты притеснения своих прав владельцами и властными органами. Участники: председатель Национального Форума Профсоюзов Украины Мирослав Якибчук; представитель актива предпринимателей малого и среднего бизнеса, частный предприниматель Александр Бельский (г.Киев); председатель первичной профсоюзной организации ВПС «Защита справедливости» Судостроительного завода им. 61 коммунара Игорь Бойко (г.Николаев); председатель ассоциации грузовых перевозчиков Львовской области, член координационного совета «Всеукраинской забастовки перевозчиков» Сергей Чепурный; председатель первичной профорганизации «Львовские авиалинии» Станислав Дяченко (г. Львов); директор коммунального заведения «Учебно-реабилитационный центр «Теремок» Марина Воронина (г.Херсон); руководитель органа, уполномоченного представлять интересы наемных рабочих ОАО «Полтавский тепловозоремонтный завод» М.Сухинин (г.Полтава) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) Нужна аккредитация. Телефоны: 235-83-35, 80956533799 E-mail: press-office@i.ua.

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В 12.30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «О перспективах стабилизации валютного курса». В пресс-конференции примут участие экс-министр экономики, экс-председатель Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Виктор СУСЛОВ и бывший руководитель группы советников председателя НБУ Виктор ЛИСИЦКИЙ. Регистрация на месте по журналистским удостоверениями (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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12.30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «О перспективах стабилизации валютного курса». В пресс-конференции примут участие экс-министр экономики, экс-председатель Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Виктор СУСЛОВ и бывший руководитель группы советников председателя НБУ Виктор ЛИСИЦКИЙ.

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Брифинг заместителя министра – председателя Госавтотрансадминистрации Леонида СЕРГИЕНКО на тему, на котором будут рассмотрены основные требования автомобильных перевозчиков к власти.

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Пресс-конференция Европейской Бизнес Ассоциации и компании «Эрнст энд Янг», на которой будут обнародованы результаты исследования «Влияние экономического кризиса на украинские компании», проведенного компанией «Эрнст энд Янг», международным лидером по аудиторским и консультационным услугам, совместно с Ассоциацией с 30 января по 13 февраля 2009 года.

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Состоится официальная церемония открытия 13-й Международной специализированной выставки строительных материалов, оборудования и услуг «KievBuild 2009», которая будет проходить при поддержке премьер-министра Украины, Министерства регионального развития и строительства Украины.

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Пресс-конференция на тему: “Финансовый результат BNP Paribas и УкрСиббанка в 2008 г. Стратегия развития УкрСиббанка на 2009 г.». Участники: Жан Франсуа Варле, глава Наблюдательного Совета АКИБ «УкрСиббанк»; Сергей Наумов, председатель Правления АКИБ «УкрСиббанк».

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Пресс-конференция, посвященная подписанию Соглашения о партнерстве между Национальным олимпийским комитетом Украины и компанией МТС-Украина. Участники: президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка и генеральный директор МТС-Украина Андрей Дубовский.

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Пресс-конференция по поводу проведения третьего международного Форума "Европа – Украина", который будет проходить под девизом "Украина – Европейский Союз: политическое и экономическое измерение". Участники: глава программного совета экономического форума Института восточных исследований Зигмунд Бердыховский (Польша), глава правления Международной благотворительной организации "Гуманитарный Фонд "Единый мир" Эдуард Прутник, член правления Международной благотворительной организации "Гуманитарный Фонд "Единый мир", доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников.

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Круглый стол на тему: “Реструктуризация бизнеса, корпоративное право и М&А”. Советы бизнес юристов”. Организаторы - “Юридическая газета”.

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Web-конференция с Валентином Макаренко, вице-президентом компании ПИИ ООО «Евро Финанс ЛТД», лауреатом программы «Человек года - 2008» в номинации «инвестиция года».

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Очередное заседание Совета директоров ОАО «Газпром», на котором планируется, в частности, обсудить вопросы о состоянии расчетов за природный газ со стороны хозяйствующих субъектов Украины и стратегии ОАО «Газпром» в отношениях с НАК «Нафтогаз Украины».