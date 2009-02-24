Горбаль предлагает сократить отчисления Киева в госбюджет

11:49, 24 февраля 2009
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Почти в два раза

Народный депутат Василий ГОРБАЛЬ (Партия регионов) зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4101 "О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете на 2009 год" (относительно уменьшения суммы средств, которые передаются в государственный бюджет с бюджета г.Киева).

Документ предполагает уменьшить доходы бюджета страны на 3,42 млрд. грн. – до 235,51 млрд. грн. – за счет сокращения поступлений из городского бюджета Киева, автоматически увеличив дефицит госбюджета до 34,525 млрд. грн., пишет «Коммерсант-Украина» (от 24 февраля №32 (853)).

Таким образом, представитель Партии регионов предлагает Верховной Раде снизить нагрузку на бюджет Киева до 4 млрд. грн. Сэкономленные средства предложено потратить на медицину и образование.

В.ГОРБАЛЬ объяснил свое требование тем, что Кабинет министров предусмотрел взять из столичного бюджета "рекордную за годы независимости сумму" – 7,42 млрд. грн. (+31,3% к 2008 году), в то время как Киевсовет запланировал сократить в этом году доходы города более чем на 6,33 млрд. грн. (-28,87%). 26 февраля столичный бюджет должен быть утвержден с доходами 15,607 млрд. грн.

"Отчисления в 7,4 млрд. грн. Киев не потянет. При подготовке городского бюджета в бюджетной комиссии пришли к выводу, что норматив должен быть на уровне 5,2 млрд. грн., и именно на эту цифру Киев и будет ориентироваться", – заявил изданию В.ГОРБАЛЬ.

Вместе с тем, заместитель председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Наталья НОВАК (Блок Виталия Кличко) отрицает, что депутаты самовольно сократят объемы отчислений в госбюджет до 5,2 млрд. грн., что является прямым нарушением законодательства. "Это изъятие средств все равно проходит через казначейство, невзирая на то, что мы примем в горбюджете", – объяснила она.

В то же время, в парламентской коалиции, по данным газеты, не готовы настолько урезать доходы госбюджета, опасаясь, что это окончательно его разбалансирует. Кроме того, другие регионы также могут потребовать уменьшить их обязательства перед государством.

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